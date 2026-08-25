На организаторов концерта Канье Уэста будут жаловаться в прокуратуру

Ситуация вокруг петербургского концерта Канье Уэста обрастает все новыми деталями. Пока реализация билетов на шоу 10 и 11 октября шла рекордными темпами — почти на 3 млрд рублей, — город украшали афиши, а сам «Зенит» даже разыгрывал «проходки» на мероприятие в соцсетях, «Газпром Арена» удивила всех своим решением. Днем 24 августа руководство стадиона объявило, что фирма Say Agency, которой удалось убедить рэпера приехать в Россию, не заключила с ними никаких соглашений.

Организаторы концерта, в свою очередь, сообщили, что узнали об отказе арены из средств массовой информации. По словам представителей компании, со стадионом были достигнуты предварительные договоренности, а сам контракт планировали подписать 27 августа. При этом со стороны Уэста, как утверждают устроители шоу, все готово: музыкант настроен лететь в Россию, и ему уже переведена предоплата за выступление.

Пока же вернуть деньги за билеты невозможно — сервис INTICKETS, через который осуществлялась продажа, такой возможности не даёт. В оферте на сайте в пункте 4.6 прямо указано, что возврат билетов, купленных в рамках «акции», допускается лишь в случае отмены или переноса концерта. Но есть загвоздка: при покупке взимался сервисный сбор в 10%. Если за самый недорогой билет на стадионе — 9 тысяч рублей за воротами — сбор составлял всего 900 рублей, то с билета в VIP‑ложу он доходил до 16 тысяч. Эти средства устроители возвращать не планируют.

Юрист и правозащитник Владимир Комсолев с такой позицией категорически не согласен.

«Цена за сервис должна быть разумной и не ущемлять интересы потребителей. Так что на это можно жаловаться в суд», — сказал Комсолев в беседе с KP.RU.

Эксперт советует всем пострадавшим уже сейчас формировать коллективный иск, но действовать через прокуратуру — так надежнее.

«Прокуратура дала бы оценку действиям организаторов, помогла бы с досудебной претензией, — говорит Комсолев. — Выяснила бы, сделали ли они хоть какие‑то телодвижения для проведения шоу. Если в первой инстанции ничего не получится, к иску все равно будет повышенное внимание. Большое количество потерпевших. Люди будут ходить у судов с транспарантами».

Юрист уверен, что столь резонансная история не останется без внимания Верховного суда. Из-за страха перед ним организаторы деньги вернут. Поскольку высока вероятность проиграть суд.

Стоит отметить, что это позиция конкретного эксперта: решение о способе защиты своих прав всегда остается за самими покупателями, а детали каждого дела лучше обсуждать с профильным юристом.