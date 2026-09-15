Портреты Аллы Пугачевой выставили на продажу для раскрашивания по номерам

Сувениры с лицами знаменитостей давно перестал быть чем‑то необычным: тканевые маски, кружки, ростовые куклы и прочие сувениры с изображениями звезд прочно обосновались на маркетплейсах. И чаще всего все это продается неофициально — без договоров, лицензий и разрешений. Для кого‑то чужое имя и узнаваемый образ — просто удобный способ заработать, а для самих артистов — повод для неловкости или даже раздражения.

Певица Алла Пугачева в этом коммерческом калейдоскопе представлена особенно выразительно: ее образ, как сообщает MK.RU , можно встретить на стильных шоперах и на больших холстах для раскрашивания по номерам. Такой ассортимент выглядит одновременно и как дань популярности, и как пример того, насколько свободно распоряжаются чужим имиджем.

Не отстает и Филипп Киркоров: для него будто собрали целую коллекцию мерча. В продаже — ростовые куклы, акриловые фигурки, кружки, 3D‑наклейки, рюкзаки и даже наклейки на банковскую карту. Похоже, образ артиста настолько яркий, что производители готовы использовать его буквально в любом формате.

Лариса Долина попала в еще более неожиданную категорию: в продаже появилась книга под названием «Дело Ларисы Долиной», где собраны тексты судебных актов с разбором и рекомендациями. Вероятно, кто‑то решил, что история разбирательств тоже может стать коммерческим продуктом и заинтересовать покупателя.

С Игорем Николаевым ситуация выглядит почти комично: будто производители его слегка опасаются, поэтому единственное, что нашлось с его изображением, — вешалка для одежды. Стоит она около двух тысяч рублей.

Балерина Анастасия Волочкова тоже не может похвастаться широким ассортиментом, но и у нее есть свой необычный товар: набор из маленьких плиток горького шоколада, из которых собирается картина. Цена такого набора — 1300 рублей.

Но самое любопытное в этой истории — не столько ассортимент, сколько реакция самих знаменитостей. Кто‑то делает вид, что не замечает потока неофициального мерча, а кто‑то откровенно злится, но предпочитает не вступать в конфликты. И в этом контрасте между коммерческим азартом продавцов и сдержанной (или вовсе отсутствующей) реакцией звезд кроется особая ирония: образ становится товаром, а его настоящий владелец словно остается в стороне от этой торговли.

А вы как относитесь к продаже звезд таким образом? Покупаете? Поделитесь в комментариях.