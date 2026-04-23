Поргина о сыне Плющенко: «Обида накопилась, ему очень больно»

Молодой человек публично обвинил отца в игнорировании и попытках «купить» его внимание. Поргина считает, что за резкими словами парня стоит глубокая боль и отсутствие отцовской поддержки.

Поргина, которая сама пережила потерю мужа и хорошо знает, что такое семейные драмы, проанализировала поведение Егора. По ее мнению, причина его откровений не в желании хайпа или легких денег, а в накопившейся боли.

«Если бы это накопилось, понимаете, может, у него нет какой-то защиты, как отца — спина, защита, помощь. Поэтому он от обиды, что так все сложилось в его жизни, высказал эти претензии», — заявила актриса Teleprogramma.org.

Она добавила, что, конечно, можно было бы перетерпеть и перемолчать. Но, судя по всему, Егору было настолько больно, что он не смолчал.

«Но, видите, как видно ему, это очень больно, очень больно», — подчеркнула Поргина.

Напомним, 19-летний Егор Ермак, сын Евгения Плющенко от первого брака с Марией Ермак, дал откровенное интервью YouTube-каналу «Как есть». В нем он заявил, что знаменитый отец не проявляет к нему интереса, а их редкие встречи сводятся к попыткам «купить» сына.

«Мне предлагали как-то раз поздравить его с днем рождения. Сказали, что мы тебе и заплатим, и купим подарки. Главное — приезжай, снимись, поздравь меня. Я сказал, что покупать меня не надо», — рассказывал Егор.

Кроме того, молодой человек намекнул, что у него есть компромат на отца. По его словам, после поездки на Мальдивы, когда ему было 11 лет, у него остались документы, включая заключения врачей. Если травля его семьи продолжится, он готов их обнародовать.

Друзья и поклонники Плющенко отреагировали на интервью резко. Многие уверены, что молодой человек просто хочет легких денег и славы, как сын стилиста Сергея Зверева.

Сам Евгений Плющенко публично не комментирует скандал. Он продолжает вести свой блог, выкладывая фото с младшими сыновьями Александром и Арсением, которых родила его нынешняя жена Яна Рудковская.