Поргина о скандале вокруг «Гамлета» с Борисовым: «Это же ерунда какая-то»

Народный артист России Олег Меньшиков выразил резкое недовольство новой постановкой «Гамлета» в МХТ имени Чехова, где главную роль исполнил Юра Борисов.

Свою оценку он опубликовал в Telegram-канале. Режиссерскую работу Андрея Гончарова Меньшиков назвал театральной катастрофой, заявив, что «театр породил чудовище».

По его мнению, зрители, пытающиеся найти в спектакле скрытые смыслы, заблуждаются, поскольку в постановке «нет ни одной мысли» и даже «зарождение мысли отсутствует». Актер предположил, что причина неудачи может крыться в отсутствии взаимопонимания между исполнителями и постановщиком.

А как вы относитесь к подобному «экспериментальному» театру? Этот вопрос Teleprogramma.org задала актрисе Людмиле Поргиной.

Людмила Поргина: «Ну, вот и сделайте по-нормальному»

«За нами идет новое поколение. Его представители читали Шекспира и хотят видеть его творения на сцене. Ну, вот и сделайте по-нормальному. Не написано же нигде, что он выходит в такой короне. Это же ерунда какая-то, - отметила Людмила Поргина. - Они пытаются развеселить кого? Себя? Или зрителя? А зрителю нужна правда – правда сцены, чувств, эмоций».

Людмила Поргина о спектакле Константина Богомолова: «Стыд! Позор!»

- А вы можете привести пример еще какого-то «экстравагантного» спектакля, который вам не понравился?

- Да. Когда Константин Богомолов показывал «Идеального мужа» про жизнь и отношения двух мужчин, какое право он имеет называть так свой спектакль? Тогда назовите: «Пьеса Кости Богомолова». Но не «Идеальный муж»… (Постановка уже снята с репертуара - прим. ред)

Это же какое четырехчасовое извращение. Для кого? Для зрителей, сидящих в МХТ. Стыд, позор!

Я согласна с тем, что мы должны сохранять чистоту и культуру театра, пьесы, подбирать актеров, чтобы не было этих извращенных изменений.

