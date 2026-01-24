Поплавская — об Олейникове: "Судьба распорядилась так"

Актриса, педагог и общественная деятельница Яна Поплавская в телеграм-канале отозвалась на скорбное событие. Она отреагировала на уход из жизни продюсера и телеведущего Александра Олейникова. Что сказала Яна Поплавская?
Поплавская скорбит об Олейникове
58-летняя Яна Поплавская в числе других известных персон высказалась о скоропостижной смерти Александра Олейникова. Она скорбит о его раннем уходе из жизни. Олейников был полон жизненных сил и энергии, ему было всего шестьдесят лет. Совсем еще не возраст.
"Умер Саша Олейников. Режиссер, продюсер, медиаменеджер. Всего 60 лет, оторвался тромб. Может быть, мог бы еще жить и работать многие годы, а судьба распорядилась так… Соболезнования всем родным, близким и друзьям. Берегите себя, не относитесь халатно к своему здоровью", — написала в телеграм-канале Яна Поплавская.
Александр Олейников. Фото: Алексей Белкин / Global Look Press
Что случилось с Александром Олейниковым?
Известный продюсер, много лет отдавший работе на телевидении, Александр Олейников скоропостижно скончался в ночь на 24 января. Все произошло дома у Олейникова. Как рассказали в его окружении, Олейников резко почувствовал себя плохо и скончался практически в тот же момент.
По предварительным данным, причиной смерти Александра Олейникова стал оторвавшийся тромб. Олейникову было шестьдесят лет. Круглую дату он отметил в октябре 2025 года.
На смерть Олейникова отозвалась певица Лолита Милявская. Она призналась, что шокирована трагедией.
"Когда это кончится... Саня, товарищ юности моей и талантище... Тебе не понравится старческая лексика. Не буду. R.I.P.", — написала Лолита в телеграм-канале.
Читайте также: