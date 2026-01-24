Поплавская — об Олейникове: "Судьба распорядилась так"

Актриса, педагог и общественная деятельница Яна Поплавская в телеграм-канале отозвалась на скорбное событие. Она отреагировала на уход из жизни продюсера и телеведущего Александра Олейникова. Что сказала Яна Поплавская?

Поплавская скорбит об Олейникове

58-летняя Яна Поплавская в числе других известных персон высказалась о скоропостижной смерти Александра Олейникова. Она скорбит о его раннем уходе из жизни. Олейников был полон жизненных сил и энергии, ему было всего шестьдесят лет. Совсем еще не возраст.