Поплавская — об Олейникове: "Судьба распорядилась так"

Яна Поплавская. Фото: Наталья Шатохина / Global Look Press

Яна Поплавская отреагировала на скоропостижный уход из жизни продюсера Александра Олейникова.

Актриса, педагог и общественная деятельница Яна Поплавская в телеграм-канале отозвалась на скорбное событие. Она отреагировала на уход из жизни продюсера и телеведущего Александра Олейникова. Что сказала Яна Поплавская?

Поплавская скорбит об Олейникове

58-летняя Яна Поплавская в числе других известных персон высказалась о скоропостижной смерти Александра Олейникова. Она скорбит о его раннем уходе из жизни. Олейников был полон жизненных сил и энергии, ему было всего шестьдесят лет. Совсем еще не возраст.

"Умер Саша Олейников. Режиссер, продюсер, медиаменеджер. Всего 60 лет, оторвался тромб. Может быть, мог бы еще жить и работать многие годы, а судьба распорядилась так… Соболезнования всем родным, близким и друзьям. Берегите себя, не относитесь халатно к своему здоровью", — написала в телеграм-канале Яна Поплавская.

Александр Олейников. Фото: Алексей Белкин / Global Look Press

Что случилось с Александром Олейниковым?

Известный продюсер, много лет отдавший работе на телевидении, Александр Олейников скоропостижно скончался в ночь на 24 января. Все произошло дома у Олейникова. Как рассказали в его окружении, Олейников резко почувствовал себя плохо и скончался практически в тот же момент.

По предварительным данным, причиной смерти Александра Олейникова стал оторвавшийся тромб. Олейникову было шестьдесят лет. Круглую дату он отметил в октябре 2025 года.

На смерть Олейникова отозвалась певица Лолита Милявская. Она призналась, что шокирована трагедией.

"Когда это кончится... Саня, товарищ юности моей и талантище... Тебе не понравится старческая лексика. Не буду. R.I.P.", — написала Лолита в телеграм-канале.

