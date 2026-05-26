«Половина умерла уже»: Киркоров рассказал о завидовавших ему одноклассниках

Филипп Бедросович Киркоров поделился воспоминаниями о школьных годах и объяснил, почему избегает встреч с бывшими одноклассниками. По словам артиста, его отношения с ними никогда не были теплыми — и причина крылась в успехе, которого он добился еще в школе.

Киркоров рассказал, что сверстники сторонились его из‑за полученной золотой медали: по его словам, они испытывали к нему чувство зависти. Певец вспомнил эпизод с выпускного вечера — тогда одноклассники буквально дистанцировались от него.

«Они так завидовали, что отсели от меня на выпускном балу все на другую скамеечку», — пояснил Филипп Бедросович во время церемонии вручения Премии RU.TV.

Артист также отметил, что со временем пути бывших одноклассников разошлись: половина из них уже ушла из жизни, с одним человеком он поддерживает дружбу до сих пор, а остальные «рассеялись по свету».

«Половина умерла уже. С одним одноклассником я дружу до сих пор, остальные — рассосались по миру», — рассказал 59-летний Филипп Бедросович.

Киркоров откровенно признался, что не испытывает желания участвовать в встречах выпускников. Он вспомнил один из редких визитов на такое мероприятие: тогда, по его словам, одноклассники сначала делали вид, будто его появление их совсем не волнует — «Меня не касается, что Филипп Киркоров пришел», — а затем начали просить автографы: не только для себя, но и для родственников, и даже для домашних питомцев.

«Еще не хватало! Сейчас придут и скажут: „Позолоти ручку“», — с иронией заметил певец, объясняя, почему предпочитает держаться в стороне от подобных встреч.

История Киркорова раскрывает не самую радостную сторону школьных взаимоотношений: успех одного из учеников порой порождает не радость за него, а зависть и отчуждение. Сегодня артист смотрит на эти события с долей юмора и дистанцируется от тех, кто когда‑то не смог принять его достижения.

