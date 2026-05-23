«Называл мерзостью на эстраде»: Киркоров «взорвался» после слов Певцова о нем

На премьере фильма «Майкл» Филипп Киркоров эмоционально отреагировал на недавние высказывания Дмитрия Певцова. По словам певца, ситуация вскрывает давние противоречия между артистами — и обнажает, как считает Киркоров, не самые благородные мотивы оппонента.

Киркоров напомнил, что несколько лет назад (три‑четыре года назад) Дмитрий Певцов выступал с резкой критикой в его адрес. Актер, по словам певца, писал на него доносы и добивался лишения Киркорова одного из званий.

«Ой, ой, ой. Не знает?! А то он три или четыре года назад на меня доносы писал, звания хотел лишить, называл мерзостью на эстраде. А то он не знает, кто такой Филипп Киркоров! Ой, какой лицемер! Ой, какой врун, врушка ваш Певцов!» — сказал Филипп Киркоров.

Киркоров назвал Певцова лицемером, который завидует талантливым людям. Встал Филипп Бедросович и на защиту актера Юру Борисова. Дмитрий Певцов заявлял, что не знает, не только, кто такой Киркоров, но и Борисов.

Киркоров заявил, что Борисова знает уже весь мир. А вот Певцова, это еще вопрос. Поп-король призвал простить Певцову эту «слабость человеческую».

«Он знает, куда давить, но талант человека, такой, как у Юры Борисова и мой, в конце концов, превыше его гнусных пасквилей. Поэтому не будем сегодня в этот вечер Майкла Джексона говорить о Певцове. Ну вы сравнили пятую точку с пальцем», — заключил Филипп Бедросович.

Напомним, конфликт разгорелся после того, как Певцов обрушился с критикой на новый спектакль «Гамлет» с Юрой Борисовым в главной роли. Филипп Киркоров заступился за актера, а Дмитрия Певцова назвал сбитым летчиком, в котором сидит «эта гниль».

В ответ Певцов заявил, что не знает, ни кто такой Киркоров, ни кто такой Борисов.

По материалам Starhit