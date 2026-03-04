Полина Гагарина вышла на сцену в Татарстане в черном наряде: что случилось

Певица Полина Гагарина во время концерта в Татарстане выглядела не совсем обычно. В какой-то момент поверх переливающегося платья из пайеток звезда надела черное пальто. Почему Полина Гагарина сделала такой жест?

Полина Гагарина и ее черное пальто

Полина Гагарина исполнила во время концерта песню "Кукушка" Виктора Цоя. Перед тем, как ее запеть, певица решила прикрыть свое переливающееся платье. Она решила, что в таком наряде исполнять "Кукушку" не стоит. Это не уместно и не уважительно.

Полина Гагарина надела черное пальто до пят. Оно полностью скрыло от публики гламурное платье певицы из пайеток и придало образу Полины строгий и даже траурный вид. Треком "Кукушка" Полина Гагарина почтила память Виктора Цоя.

"Я считаю, что это должно быть так из-за бесконечного уважения к этой музыке, к этим стихам, к смыслу этой великой песни", — цитирует MK.RU Полину Гагарину.

Услышав "Кукушку", некоторые поклонники в зале не смогли удержаться от слез. Вместе с Полиной Гагариной публика почтила память Виктора Цоя.

Что происходит в жизни Полины Гагариной

Полина Гагарина несколько лет назад развелась с отцом своей дочери Мии, фотографом Дмитрием Исхаковым. Сейчас певица счастлива в отношениях с новым избранником, танцором ее балета, Станиславом Миковым. Парочка живет вместе.

В распоряжении влюбленных находится роскошный особняк в элитном поселке.