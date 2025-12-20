Полина Диброва отказалась от Нового года с бывшим мужем — будет с Товстиком?

Полина Диброва не так давно привела на свою новогоднюю вечеринку миллиардера Романа Товстика. Оба дали понять, что безумно влюблены и счастливы. Похоже, что бизнесмен не собирается бросать свою Полину и возвращаться к бывшей жене Елене, которая родила ему шестерых детей.

Планы Диброва на Новый год

Дмитрий Дибров намекнул, что Полина отказалась проводить с ним Новый год. Похоже, что праздники она посвятит другому мужчине. Да и дети, судя по всему, останутся с мамой. Это очень расстраивает Дмитрия, который хотел по-традиции отметить самый семейный праздник дома с близкими. Но у них свои планы.

"Я, может, и планировал. Но человек предполагает, а Бог-то располагает. Да, конечно, я бы хотел с семьей… Что ж вы думаете, стоял бы я тут на этой премии, что ли? Сидел бы сейчас с детьми, смотрел бы сериал „Сегун“ про Японию. Они у меня в Японии недавно были. А я стою тут с друзьями. Ну хоть не бросают меня друзья-то", - подметил Дибров.

Почему Полина ушла от Диброва

Кстати, бывшая жена шоумена в интервью Лауре Джугелии рассказала о том, почему ушла от Диброва. 36-летняя Полина заверила, что не сразу решилась на развод. Но ей хотелось бы честной с мужем. Она не могла его обманывать. Диброва даже советовалась со своим психологом и духовником.

Полина не знала, как ей рассказать обо всем мужу. Тот ей не поверил, решил, что она просто сошла с ума. Они обсуждали развод несколько месяцев. Для Диброва стало полной неожиданностью решение Полины жить с Товстиком.

"Я поняла, что не могу жить в обмане — это разрушало меня изнутри. Тогда я набрала воздух в легкие и все сказала. С Романом мы договорились, что нужно решить все наши семейные вопросы. И если пройдем все с честью и достоинством, то построим свою жизнь", - уточнила Полина.

Ранее сам Дмитрий говорил, что буквально воспитал свою жену. Она была еще юной девушкой, когда они поженились. На тот момент Полине было всего 19 лет. И какого же было удивление Диброва, когда жена решила от него уйти и сразу к другому мужчине.

