Полина Диброва раскрыла причины развода с мужем: "Ты знаешь тот момент, когда все уже закончилось"

Телеканал СТС завершил съемки нового детективного реалити "Тайный миллионер" с Сергеем Буруновым. Съемки прошли в Джайпуре (Индия) при поддержке местных официальных структур.

Суть игры заключается в том, что один из участников тайно владеет золотым слитком на 10 миллионов рублей. А остальные должны его вычислить, выполняя испытания.

Сам "миллионер" получает секретные задания и бонусы, чтобы скрывать свою личность. Если его разоблачат, приз уйдет к другому. Победит и заберет все деньги тот, кто сможет хранить секрет до самого конца шоу.

В программе принимают участие комик Владимир Маркони, актриса Карина Мурашкина, блогер Юля Гаврилина, юморист и актер Александр Волохов, блогер и фитнес-мотиватор Василий Смольный, певица, экс-солистка группы "Тутси" Анастасия Крайнова и многие другие игроки.

Одной из самых ярких участниц проекта стала модель Полина Диброва. Она встретилась с журналистами в ресторане "Шале Березка" на Рублевке, чтобы рассказать не только о своем появлении в реалити-шоу, но и об изменениях в личной жизни, эмоциональном состоянии после развода и планах на будущее.

Впервые Полина появилась в компании своего возлюбленного – бизнесмена и миллиардера Романа Товстика, к которому ушла от мужа Дмитрия Диброва.

Журналисты заметили, что пока Роман немного стесняется столь пристального внимания прессы. Но очевидно, что ради любимой женщины он готов и к более глобальным испытаниям.

Полина Диброва: "На проекте 'Тайный миллионер' я первый раз в жизни доила индийскую корову"

— Полина, расскажите, пожалуйста, о заданиях на проекте. Я читала, что среди локаций шоу значился парк слонов. А были ли какие-то испытания на реалити, связанные с этими животными? Или, возможно, вам пришлось есть тараканов?

— Слоны в Индии везде. Но я не участвовала в заданиях, связанных с ними. К счастью, мне не довелось и есть тараканов, что-то подобное ели другие люди.

На проекте "Тайный миллионер" я первый раз в жизни доила индийскую корову. У меня получилось это сделать не с первого раза, потому что первая корова сильно лягнула меня в ногу и убежала. Мы находились в таком шоке!

Нам нужно было сделать масала-чай, но животное убежало. И нам привели другую корову, с еще меньшим выменем. Мы вообще не понимали, что с ней делать, как подойти к буренке, чтобы она хотя бы не лягалась. Но, в общем, мы справились с заданием.

— А молока было много?

— Молока было мало, поэтому было сложно.

— Как у вас складывались отношения с другими участниками? С кем-то подружились, а с кем-то наоборот?

— Я подружилась абсолютно со всеми. Хотя поначалу, когда я только пришла на реалити, все выглядело так, будто я дистанцировалась от окружающих, побаивалась остальных. И некоторые думали, что я вот такая вот зараза, противная, зазнавшаяся отвратительная тетка.

А потом мне удалось расположить к себе всех участников. Передо мной даже потом извинялись. Так, Настя Крайнова сказала: "Я же про тебя такие гадости наговорила, я просто тебя не знала".

Может быть, визуально обо мне и складывается такое впечатление. Но когда я начинаю общаться с людьми, ситуация меняется.