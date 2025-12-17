Полина Диброва раскрыла причины развода с мужем: "Ты знаешь тот момент, когда все уже закончилось"

Телеканал СТС завершил съемки нового детективного реалити "Тайный миллионер" с Сергеем Буруновым. Съемки прошли в Джайпуре (Индия) при поддержке местных официальных структур.
Суть игры заключается в том, что один из участников тайно владеет золотым слитком на 10 миллионов рублей. А остальные должны его вычислить, выполняя испытания.
Сам "миллионер" получает секретные задания и бонусы, чтобы скрывать свою личность. Если его разоблачат, приз уйдет к другому. Победит и заберет все деньги тот, кто сможет хранить секрет до самого конца шоу.
В программе принимают участие комик Владимир Маркони, актриса Карина Мурашкина, блогер Юля Гаврилина, юморист и актер Александр Волохов, блогер и фитнес-мотиватор Василий Смольный, певица, экс-солистка группы "Тутси" Анастасия Крайнова и многие другие игроки.
Одной из самых ярких участниц проекта стала модель Полина Диброва. Она встретилась с журналистами в ресторане "Шале Березка" на Рублевке, чтобы рассказать не только о своем появлении в реалити-шоу, но и об изменениях в личной жизни, эмоциональном состоянии после развода и планах на будущее.
Впервые Полина появилась в компании своего возлюбленного – бизнесмена и миллиардера Романа Товстика, к которому ушла от мужа Дмитрия Диброва.
Журналисты заметили, что пока Роман немного стесняется столь пристального внимания прессы. Но очевидно, что ради любимой женщины он готов и к более глобальным испытаниям.
Полина Диброва: "На проекте 'Тайный миллионер' я первый раз в жизни доила индийскую корову"
— Полина, расскажите, пожалуйста, о заданиях на проекте. Я читала, что среди локаций шоу значился парк слонов. А были ли какие-то испытания на реалити, связанные с этими животными? Или, возможно, вам пришлось есть тараканов?
— Слоны в Индии везде. Но я не участвовала в заданиях, связанных с ними. К счастью, мне не довелось и есть тараканов, что-то подобное ели другие люди.
На проекте "Тайный миллионер" я первый раз в жизни доила индийскую корову. У меня получилось это сделать не с первого раза, потому что первая корова сильно лягнула меня в ногу и убежала. Мы находились в таком шоке!
Нам нужно было сделать масала-чай, но животное убежало. И нам привели другую корову, с еще меньшим выменем. Мы вообще не понимали, что с ней делать, как подойти к буренке, чтобы она хотя бы не лягалась. Но, в общем, мы справились с заданием.
— А молока было много?
— Молока было мало, поэтому было сложно.
— Как у вас складывались отношения с другими участниками? С кем-то подружились, а с кем-то наоборот?
— Я подружилась абсолютно со всеми. Хотя поначалу, когда я только пришла на реалити, все выглядело так, будто я дистанцировалась от окружающих, побаивалась остальных. И некоторые думали, что я вот такая вот зараза, противная, зазнавшаяся отвратительная тетка.
А потом мне удалось расположить к себе всех участников. Передо мной даже потом извинялись. Так, Настя Крайнова сказала: "Я же про тебя такие гадости наговорила, я просто тебя не знала".
Может быть, визуально обо мне и складывается такое впечатление. Но когда я начинаю общаться с людьми, ситуация меняется.
— А как во время съемочного процесса вы общались с детьми? Вам разрешали звонить по телефону?
— У меня было 20 минут в день, когда я могла пообщаться с родными и близкими. Я успевала что-то передать, но очень соскучилась по детям.
— Давал ли Дмитрий Дибров вам какие-то советы, как нужно вести себя в кадре, например?
— Я не просила об этом. Просто сообщила о том, что уеду и нужно присмотреть за детьми.
Полина Диброва: "Я начала разговаривать с детьми заблаговременно, равно как и с Димой"
— Как все-таки изменилась ваша жизнь после развода?
— Я стала более самостоятельной, понимаю, что должна рассчитывать только на себя, несмотря на то, что рядом мужчина. Но я должна быть в ответе за себя и своих детей.
Я нахожусь сейчас на том этапе, когда нужно немножко остановиться и заняться своими делами. После этого шума в прессе все так закрутилось, что у меня не было возможности заниматься детьми, бытом.
А что такое переезд? Это огромный стресс. Я четыре месяца находилась в состоянии стресса, потому что не могла найти свои вещи. У меня банально не было времени на то, чтобы все расставить. Я не могу бросить клуб, должна заниматься детьми и еще параллельно идут проекты и нужно еще что-то отвечать прессе.
— Вам не страшно начинать новую жизнь после той стабильности, что у вас была?
— Честно говоря, как она была, так и осталась. Потому что реализацию собственной стабильности я начала заблаговременно, восемь лет назад, когда основала свой клуб.
— А на фоне этого информационного шума стало ли в вашем клубе Dibrova club больше участниц?
— Пока не стало. Я за тех, которые остались. К сожалению, есть те, которые ушли, но по каким-то своим причинам. Я действительно выпала из некоторых процессов и понимаю, что мое отсутствие чувствуется.
Я находилась в эмоционально-нестабильном состоянии, и мне нужно было восстановиться. А когда я восстановилась, нужно с огромным рвением приступить к клубной работе. И у меня огромные планы на будущее
Я работаю над трансформацией своего клуба. Сейчас переделываю сайт, хочу сделать приложение, добавить список ценностей. Потому что после того что я пережила, мне многое открылось.
— А как дети реагировали на все происходящее?
— Они хорошо чувствуют мое состояние и поддерживают меня.
— А как вы вообще им объяснили, что собираетесь расставаться с Дмитрием?
- Мы же говорим не про один день, когда ты рассказываешь обо всем ребенку, а на следующий день уходишь. Я начала разговаривать с детьми заблаговременно, равно как и с Димой.
И все шло спокойно, пока что-то не произошло в прессе. Вы понимаете, то, что происходит между нами на самом деле, ничего общего с тем, что пишут в СМИ, не имеет. Поэтому у нас все в порядке.
— Но у вас ведь произошло разделение. Старший, Саша, остался с папой…
— Саша действительно не хочет покидать свою комнату. Там интересно и хорошо. И его не трогают такие люди, как мама, потому что я всегда говорила, что папа у нас спускается как волшебник и показывает все самое интересное и развлекательное, а мама учит не разбрасывать вещи и вовремя есть.
И, конечно, Саша сбежал к отцу, потому что ему там удобнее. Но сегодня сын целый день провел у меня, потому что заболело горло. Пришел к маме лечиться. Так и живем.
— Почему ваши отношения с Дмитрием все-таки пришли к логическому завершению? Вы повзрослели?
— Потому что обстоятельства сложились так, что я влюбилась в другого человека.
— Дмитрий хочет продать особняк, который когда-то построил для вас. Как вы к этому относитесь?
— Я полагаю, что ему непросто находиться в этом доме, потому что все напоминает о былой жизни. Думаю, что это правильное решение.
— В прессе пишут, что у вас отбирают фамилию. Это так?
— Нет, это не так. Фамилия останется с нашими детьми навсегда, а со мной — посмотрим. Я еще не решила.
Полина Диброва: "Дмитрий научил меня любви"
— А если подвести какие-то итоги, то чему вас научил Дмитрий за годы брака? Может быть, больше разбираться в музыке, живописи, литературе?
— Я в принципе начала разбираться во многом. Но самое главное — Дмитрий научил меня любви.
— Что вам помогло выйти из тяжелого состояния после развода?
— Близкие люди, любовь и уверенность в будущем.
— А как вы реагировали на комментарии хейтеров в Интернете, которых было очень много?
— Я стараюсь их меньше читать и меньше обращать на это внимания. А некоторые вовсе вызывают улыбку, потому что вообще не имеют ничего с реальностью. Туда не нужно погружаться.
Когда у тебя есть дело, семья, люди, которые тебя любят по-настоящему, — это то, чем нужно заниматься. А заниматься посторонними вещами не стоит. Иначе это тебя затянет как болото. Но ты же знаешь, что для тебя важнее.
Полина Диброва: "Я хочу еще родить девочку"
— Как сейчас складывается ваша личная жизнь?
— Все замечательно, готовимся к Новому году.
— Правильно ли поется в песне, что "любовь нечаянно нагрянет, когда ее совсем не ждешь"?
— Знаете, когда появляется новая любовь, ты уже готов к ней. Значит, в прежних отношениях уже что-то не так или чего-то не хватает.
Ты можешь сколько угодно делать вид, что все хорошо, но ты знаешь тот момент, когда все уже закончилось.
Полина Диброва и Роман Товстик. Фото: телеканал СТС
— А почему вы поняли, что все закончилось?
— Потому что я обратила внимание на другого мужчину…
— Но мы ждем вашу свадьбу с Романом?
— Да я сама ее жду.
— А когда свадьба?
— Да кто ж ее знает…
— А у вас еще есть в планах дети?
— Я хочу еще родить девочку.
— Давайте все же о ближайшем будущем. Полина, какие у вас планы на Новый год?
— Я заказала живую елку, которая придет ко мне 18 декабря. Буду праздновать со своими детьми в своем доме. И с любимым человеком!
