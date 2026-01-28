Поклонники с охапками белых роз в руках: как проходит прощание с Александром Олейниковым

Он всегда казался вечным. Александр Олейников шутил, строил планы, заражал всех вокруг своей энергией. А сегодня его провожают в последний путь.
Прощание с Александром Олейниковым
Церемония прощания с Александром Олейниковым проходит в сдержанной, но очень теплой атмосфере. В зале море цветов: белые розы, лилии, гвоздики. Рядом с портретом Александра Олейникова венки от телевизионных каналов, продюсеров и проектов, с которыми он работал на протяжении многих лет.
Все выглядит очень трогательно. Атмосфера спокойная, без излишнего пафоса. Но в каждом жесте чувствуется уважение. В каждом букете — история совместной работы и теплой дружбы.
Поклонники несут букеты белых роз к гробу с Олейниковым. Люди прорываются через сильный снегопад. В Москве сегодня очень снежно.
Люди несут белые розы на прощание с Александром Олейниковым. Фото: Алексей Белкин / Global Look Press
Белые розы, лилии, гвоздики создают ощущение светлого прощания. Цветы как будто говорят за тех, кому сейчас сложно подобрать слова. В зале вспоминают его эфиры, шутки и неиссякаемую энергию. Еще недавно он появлялся в эфире, шутил, строил планы и заражал окружающих своей энергией.
Телеведущий, который умел поддержать
Александр Олейников запомнился как человек, на которого можно было опереться. Коллеги вспоминают его поддержку. Для них он был не только телевизионным ведущим, но и человеком, который умел слушать. Он находил нужные слова, когда другим было тяжело.
Его описывают как профессионала, который всегда держал уровень. Как человека, который не терял оптимизма. Он приходил в эфир, шутил и строил планы. Рядом с ним становилось легче. Его энергия передавалась всем, кто был рядом.
Момент прощания с Александром Олейниковым. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.org
Последний путь телеведущего
Телеведущий Александр Олейников скончался в возрасте 60 лет. По словам его дочери, причиной смерти стал оторвавшийся тромб, который привел к внезапной остановке кровообращения и смерти. Трагедия произошла в ночь на 24 января, по пути в больницу.
Кто из звезд пришел проститься с Олейниковым?
Проститься с Александром Олейниковым пришли многие знаменитости. На церемонии присутствовали Федор Бондарчук, Лариса Долина, Екатерина и Александр Стриженовы с младшей дочерью Александрой.
Похоронен Олейников будет на Троекуровском кладбище Москвы.
Федор Бондарчук (на фото в центре) на прощании с Олейниковым. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.org
