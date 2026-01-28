Поклонники с охапками белых роз в руках: как проходит прощание с Александром Олейниковым

Он всегда казался вечным. Александр Олейников шутил, строил планы, заражал всех вокруг своей энергией. А сегодня его провожают в последний путь.

Прощание с Александром Олейниковым

Церемония прощания с Александром Олейниковым проходит в сдержанной, но очень теплой атмосфере. В зале море цветов: белые розы, лилии, гвоздики. Рядом с портретом Александра Олейникова венки от телевизионных каналов, продюсеров и проектов, с которыми он работал на протяжении многих лет.

Все выглядит очень трогательно. Атмосфера спокойная, без излишнего пафоса. Но в каждом жесте чувствуется уважение. В каждом букете — история совместной работы и теплой дружбы.

Поклонники несут букеты белых роз к гробу с Олейниковым. Люди прорываются через сильный снегопад. В Москве сегодня очень снежно.