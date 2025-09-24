Ирина Пегова пришла на премьеру фильма "Август" с 37-летним возлюбленным Сергеем Мариным

47-летняя Ирина Пегова давно перестала скрывать свой роман с Сергеем Мариным. До этого актриса не делилась подробностями личной жизни. У нее был муж Дмитрий Орлов. Они развелись еще четырнадцать лет назад. В этом браке появилась дочка Татьяна.

С кем встречается Пегова

Новой любовью актрисы стал 37-летний Сергей Марин. Он на десять лет моложе Ирины. Но это нисколько не смущает ни саму Пегову, ни ее брутального избранника. Вместе они появились на премьере фильма Никиты Высоцкого и Ильи Лебедева "Август". Эта военная драма была снята по мотивам романа "Момент истины" и выйдут в прокат с 25 сентября.

На премьеру пара пришла в кинотеатр "Октябрь". Среди гостей также можно было заметить Константина Эрнста, Никиту Кологривого, Сергея Безрукова, Александра Домогарова, Павла Табакова и многих других.