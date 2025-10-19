Поэт, обвинивший Аллегрову и Крутого в плагиате, забрал свои слова обратно: "Случаются недоразумения"

Поэт Сергей Кротиков назвал 'недоразумением' скандал с песней, исполненной Ириной Аллегровой. Автор стихов сначала обвинил певицу и композитора Игоря Крутого в плагиате. А после снял свои претензии. Что же произошло?

Аллегрова будет исполнять песню Кротикова на законных основаниях

Поэт Сергей Кротиков объяснил, почему отказался от своих обвинений в адрес Ирины Аллегровой и Игоря Крутого. Конфликт сейчас полностью улажен. Певице разрешено исполнять песню 'У окна', написанную на стихи Кротикова.

"Порой в нашей жизни, особенно в творческой, случаются недоразумения... В этом году Игорь Крутой написал красивую песню 'У окна'. Осенью состоялась ее премьера. Стихи взяли из Сети: попытки поиска меня как автора строк результат дали не сразу", — поделился Кротиков с kp.ru.

Но позже представители Игоря Крутого и Ирины Аллегровой связались с Сергеем Кротиковым. Были оформлены все необходимые процедуры. Все юридические вопросы утрясены.

Теперь под песней будет указан ее автор, Сергей Кротиков. Композиция в исполнении Ирины Аллегровой прозвучит на фестивале 'Песня года', который состоится в декабре в Москве. Кротиков с нетерпением ждет этого момента.

С чего все началось?

Накануне поэт Сергей Кротиков в беседе с 'Известиями' рассказал, что написанные им стихи были использованы без его согласия. Речь шла о песни 'У окна', которую Ирина Аллегрова исполнила на фестивале 'Новая волна'. Музыку написал Игорь Крутой, а в качестве автора слов указали некоего Николая Неваньяна.

Это возмутило Кротикова. Он посетовал, что с ним никто не связывался. И заявил, что готовится подать иск в суд.

"Игорь Крутой, Ирина Аллегрова — знаменитые люди. Я просто был удивлен, на старости лет так поступить", — говорил Сергей Кротиков.

Певица Ирина Аллегрова презентовала официально песню 'У окна' и клип на нее 3 октября. Во время общения с журналистами 73-летняя звезда признавалась в особой связи с Игорем Крутым. Она заявила, что любит его, когда тот на сцене.

А вы слышали новую песню Ирины Аллегровой 'У окна'? Понравилась? Ответьте в комментариях.