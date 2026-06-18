Подруга Плетневой расплакалась на похоронах: «Она заслужила народный «Оскар»

Смитт призналась, что Плетнева, несмотря на тяжелую болезнь, оставалась жизнерадостной и всегда находила силы улыбаться. Продюсер назвала ее «своим котенком» и отметила, что актриса заслужила признание зрителей больше, чем многие официальные награды.

«Она болела… Несмотря на это, она была красавицей. Она у меня заслужила народный "Оскар"! Таня была очень потрясающим человеком, она нашла свою любовь, вырастила прекрасную дочь. Она была очень счастливым и позитивным человеком, выглядела всегда прекрасно в любом весе», — поделилась Кира.

По словам продюсера, они с командой планировали подать документы на присвоение Плетневой звания заслуженной артистки. «У нее столько наград, столько благодарностей», — добавила Смитт.

Смитт подчеркнула, что Плетнева всегда относилась к работе с невероятной самоотдачей. Актриса никогда не опаздывала на съемки и не позволяла себе срывов, несмотря на плотный график.

«Редко случалось, когда Таня проливала слезу, просто иногда могла поплакать под грустный сериал, потом снова смеялась. Но я не помню такого, что наша Таня где-то опоздала, что-то не выполнила. До последней минуты она боролась…» — рассказала продюсер.

Татьяна Плетнева скончалась после продолжительной борьбы с раком печени. Ей было 55 лет. Актриса известна по ролям в сериалах «Склифосовский», «Улицы разбитых фонарей», «Ментовские войны» и фильмах «О чем говорят мужчины», «Елки». Всего в ее фильмографии более 180 работ.

Прощание прошло в ритуальном зале морга ГКБ № 36 имени Иноземцева. Похоронили актрису на Ново-Богородском кладбище. Продюсер Смитт призналась, что они хотели подать документы на присвоение Плетневой звания заслуженной артистки России, но не успели.

На церемонии также присутствовала дочь актрисы. После похорон коллеги отметили, что Плетнева была одной из самых трудолюбивых и преданных своему делу актрис.