Подруга Федосеевой-Шукшиной — о ее операции: "Врачи к ней очень внимательны"
Лидия Федосеева-Шукшина. Фото: Global Look Press
Подруга перенесшей операцию Федосеевой-Шукшиной рассказала о ее состоянии: «Полна оптимизма»
Известная актриса, 87-летняя Лидия Федосеева-Шукшина, перенесла серьезную операцию на сердце. Есть ли угроза ее жизни? Подробности рассказала подруга знаменитости, адвокат Юлия Вербицкая-Линник.
Как себя чувствует Федосеева-Шукшина?
Вербицкая-Линник подтвердила, что Лидия Николаевна все еще находится в клинике. Она рассказала, что врачи оказывают максимум внимания своей именитой пациентке. Медики делают все, чтобы поставить на ноги Федосееву-Шукшину.
"Врачи к ней очень внимательны. Они прилагают все усилия, чтобы Лидия Николаевна поскорее пошла на поправку и стала вновь радовать нас своим появлением на экранах", — цитирует MK.RU Юлию Вербицкую-Линник.
Адвокат призвала поклонников молиться за скорейшее выздоровление Федосеевой-Шукшиной. Она добавила, что сама Лидия Николаевна полна уверенности в благополучный исход операции. Актриса не унывает.
Как сообщил телеграм-канал Mash, Лидию Федосееву-Шукшину экстренно прооперировали. Актрисе восстановили сердечный кровоток. Врачи провели стентирование.
Операция длилась полтора часа. Состоянии Федосеевой-Шукшиной оценивается как удовлетворительное. Она переведена в палату и находится под постоянным наблюдением врачей.
В клинику Лидия Федосеева-Шукшина попала неделю назад. Рядом с актрисой в больнице находится младшая дочь Ольга.
25 сентября знаменитость отпраздновала свой день рождения. Лидии Николаевне исполнилось 87 лет. В этот день она рассказала, что мечтает о мире в своей семье. Федосеева-Шукшина назвала это желание последним в своей жизни.
