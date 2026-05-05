«Подрабатывал, где придется»: куда пропал актер Антон Макарский

Широкая известность пришла к нему после главной роли в культовом мюзикле «Нотр-Дам-де-Пари» — и тогда же началась череда однообразных предложений, от которых актер в итоге отказался.

В последние годы Макарский почти не появляется на экранах. Он объясняет это просто: ему надоели однотипные персонажи.

«Все хорошие проекты, видимо, проходят мимо меня. Мне предлагают то, что я уже многократно делал. Вот блондинка, вот брюнетка — и я разрываюсь между ними на протяжении 24 или 60 серий. Неинтересно», — признавался артист.

Он хочет вернуться в кино, но только ради «качественных проектов» и чтобы «выскочить из той сериальной колеи с однообразными ролями», в которую угодил после успеха «Нотр-Дама».

Сегодня Антон Макарский полностью сосредоточен на музыке. Вместе с супругой Викторией он много гастролирует по стране с «Живыми концертами».

Название говорит само за себя: никакой фонограммы, репертуар зависит от настроения зала, а атмосфера — свободная и импровизационная.

«В начале каждого выступления я всегда говорю, что наши концерты называются живыми не только потому, что никакой фонограммы у нас нет и все звучит исключительно вживую, а еще и потому, что у нас абсолютно свободная и живая атмосфера и концерт создается здесь и сейчас! В зависимости от темы, вопросов и просьб что-либо исполнить звучит та или иная песня. А репертуар у нас огромный!» — поделился Макарский.

Помимо этого, артист занят в моноспектакле «Великий инквизитор» по Достоевскому — концертной программе, где он читает текст в сопровождении камерного оркестра. А новые премьеры, по его словам, уже намечаются.

«Благо сейчас вокруг нас закручивается интереснейшая творческая атмосфера с талантливейшими людьми в разных областях искусства... Кстати, скоро уже намечается премьера, но об этом пока говорить рановато...» — интригующе сообщил актер.

На телевидении Макарский тоже не появляется — и это осознанный выбор. По его словам, причина в плотном графике и нежелании надолго расставаться с семьей.

«К тому же в свое время я поучаствовал везде, где только можно — от "Форта Боярд" до "Танцев со звездами"! Хочется уделить максимум свободного времени любимым и близким людям», — объяснил артист «Миру новостей».

Антон Макарский родился в Пензе в актерской династии. Его дед — народный артист России Михаил Каплан, мать и отчим — актеры театра кукол. После училища имени Щукина он служил в армии, в середине 90-х подрабатывал, где придется, пока не попал в мюзиклы. Настоящий успех принесла ему роль в постановке «Нотр-Дам-де-Пари».

В кино Макарский дебютировал в 2003 году в сериале «Бедная Настя». Последний раз он снимался в 2019 году в мелодраме «Любовь с доставкой на дом». Он женат на певице Виктории Макарской, у них двое детей. Семья живет на два города: есть квартира в Москве и дом в Сергиевом Посаде, а также регулярно бывает в Израиле.