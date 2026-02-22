Как сейчас выглядит Виктория Макарская: изменилась до неузнаваемости

Внешность Виктории Макарской в последнее время значительно изменилась. Поклонники выражают беспокойство, отметив, что 52-летняя певица выглядит не лучшим образом. Многие отмечают, что на ее фоне 50-летний супруг, Антон Макарский, кажется гораздо моложе.
Как изменилась Виктория Макарская
Поклонники отмечают, что внешность артистки изменилась: она набрала вес, что, по мнению многих, визуально добавило ей возраста.
В соцсетях пишут, что рядом с Викторией ее супруг выглядит как сын. Указывают Макарской на то, что она значительно поправилась. А некоторые пеняют Антону на то, что выжал из жены все соки.
Виктория Макарская. Фото: кадр видео
Как Виктория и Антон Макарские ведут себя в браке
Говорят, Антон Макарский исповедует традиционные взгляды на семейные роли, считая, что супруга обязана проявлять покорность. Так, актер высказывал мнение, что внимание жены должно быть полностью сосредоточено на муже, независимо от обстоятельств — будь то публичное мероприятие или домашняя обстановка.
Со своей стороны, Виктория Макарская характеризует мужа как личность со сложным, властным и непростым нравом. Она признает его эмоциональные порывы и резкость, однако подчеркивает, что ценит их брак и не рассматривает возможность расставания.
Отвечая в 2019 году на обвинения в адрес мужа в жестокости, Виктория Макарская защищала его, описывая как волевого, рассудительного и доминирующего человека, который привык прямо и искренне демонстрировать свои переживания.
А вообще, эта пара по праву считается одной из самых стабильных в российском шоу-бизнесе. Их брак, длящийся уже четверть века, прошел проверку временем.
Знакомство будущих супругов состоялось на пробах в мюзикл "Метро". И через год они обвенчались, официально оформив отношения в ЗАГСе спустя три года.
Супругам пришлось пройти непростой путь к родительству, посещая святые места и обращаясь с молитвами. Их усилия увенчались успехом. Дочь пары Мария родилась в Израиле в сентябре 2012 года, а сын Иван появился на свет в мае 2015 года.
А что вы думаете о внешности Виктории Макарской? Делитесь в комментариях!