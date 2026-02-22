Как сейчас выглядит Виктория Макарская: изменилась до неузнаваемости

Как Виктория и Антон Макарские ведут себя в браке

Говорят, Антон Макарский исповедует традиционные взгляды на семейные роли, считая, что супруга обязана проявлять покорность. Так, актер высказывал мнение, что внимание жены должно быть полностью сосредоточено на муже, независимо от обстоятельств — будь то публичное мероприятие или домашняя обстановка.

Со своей стороны, Виктория Макарская характеризует мужа как личность со сложным, властным и непростым нравом. Она признает его эмоциональные порывы и резкость, однако подчеркивает, что ценит их брак и не рассматривает возможность расставания.

Отвечая в 2019 году на обвинения в адрес мужа в жестокости, Виктория Макарская защищала его, описывая как волевого, рассудительного и доминирующего человека, который привык прямо и искренне демонстрировать свои переживания.

А вообще, эта пара по праву считается одной из самых стабильных в российском шоу-бизнесе. Их брак, длящийся уже четверть века, прошел проверку временем.

Знакомство будущих супругов состоялось на пробах в мюзикл "Метро". И через год они обвенчались, официально оформив отношения в ЗАГСе спустя три года.

Супругам пришлось пройти непростой путь к родительству, посещая святые места и обращаясь с молитвами. Их усилия увенчались успехом. Дочь пары Мария родилась в Израиле в сентябре 2012 года, а сын Иван появился на свет в мае 2015 года.

А что вы думаете о внешности Виктории Макарской? Делитесь в комментариях!