Подольская прокомментировала сложности в семье Тодоренко и Топалова: "Я знаю некоторые подробности"

Певица Наталья Подольская дружна с телеведущей Региной Тодоренко. Она дала понять, что в курсе происходящего в семье Тодоренко и Топалова, которые недавно стали родителями в третий раз. Подольская намекнула, что у пары не все хорошо.
Что сказала Подольская о Топалове и Тодоренко
Наталья Подольская рассказала, что постоянно на связи с Региной Тодоренко. И знает, как той приходится нелегко после появления на свет третьего ребенка. Певица дала понять, что у Регины возникли сложности в отношениях с мужем Владом Топаловым.
"Мы с Региной дружим и переписываемся. Я знаю некоторые подробности, о которых вам не расскажу. Конечно, и у меня такое бывало", — поделилась Наталья Подольская с kp.ru.
Она считает, что Регина просто устала от рутины и ежедневных забот о детях. По мнению Подольской, молодой мамочке надо переключиться. И найти время на мужа.
"Если есть такая возможность — желательно, чтобы она была, — кого-то попросить посидеть с ребеночком 2–3 часа и сходить с мужем на свидание", — посоветовала Подольская.
Регина Тодоренко и Влад Топалов с одним из сыновей. Фото: Сергей Лантюхов / Global Look Press
Что случилось в семье Тодоренко?
Регина Тодоренко на днях призналась, что едва справляется с материнскими обязанностями. Необходимость постоянно заботиться о новорожденном малыше и находить время на общение с еще двумя сыновьями выбили ее из сил. Регина призналась, что она фактически одна с тремя сыновьями.
Куда из семейного паззла выпал отец мальчиков, музыкант Влад Топалов, Регина не уточнила. Одни поклонники посочувствовали молодой маме. Другие заявили, что та лукавит и у нее точно есть няни.
Когда родился третий сын Тодоренко и Топалова?
Влад Топалов и Регина Тодоренко сообщили о рождении третьего ребенка 25 сентября. Регина тогда поделилась снимком с новорожденным из клиники. Она объявила, что теперь их стало пятеро.
Регина Тодоренко и Влад Топалов поженились в октябре 2018 года. В 2019 году у пары родился первенец — сын Михаил. Второму ребенку Регины и Влада, Мирославу, три года.
Тодоренко и Топалов транслируют, что счастливы в браке. Но им не очень верят. Вокруг их союза постоянно циркулируют слухи о разрыве.
А вы как считаете, почему Регина Тодоренко пожаловалась на трудности? Ей правда тяжело или она просто привлекает к себе внимание? Ответьте в комментариях.
