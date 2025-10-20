Подольская прокомментировала сложности в семье Тодоренко и Топалова: "Я знаю некоторые подробности"

Певица Наталья Подольская дружна с телеведущей Региной Тодоренко. Она дала понять, что в курсе происходящего в семье Тодоренко и Топалова, которые недавно стали родителями в третий раз. Подольская намекнула, что у пары не все хорошо.

Что сказала Подольская о Топалове и Тодоренко

Наталья Подольская рассказала, что постоянно на связи с Региной Тодоренко. И знает, как той приходится нелегко после появления на свет третьего ребенка. Певица дала понять, что у Регины возникли сложности в отношениях с мужем Владом Топаловым.

"Мы с Региной дружим и переписываемся. Я знаю некоторые подробности, о которых вам не расскажу. Конечно, и у меня такое бывало", — поделилась Наталья Подольская с kp.ru.

Она считает, что Регина просто устала от рутины и ежедневных забот о детях. По мнению Подольской, молодой мамочке надо переключиться. И найти время на мужа.