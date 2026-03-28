"Подбородок стал смотреться странно": внешность Павла Прилучного вызвала недоумение

В соцсетях активно обсуждают изменения во внешности известного актера Павла Прилучного. Внимание бьюти‑экспертов и поклонников привлек растущий подбородок артиста — косметологи не скупятся на комментарии и детально разбирают возможные косметические вмешательства.
Что говорят специалисты?
Косметологи сходятся во мнении, что актёр прибегал к нескольким популярным процедурам — в том числе к инъекциям филлеров и ботокса. Однако результат, по их оценкам, не добавил мужественности образу: напротив, вызвал вопросы к эстетике и естественности.
Один из экспертов так комментирует ситуацию:
"Подбородок стал смотреться странно, филлер очень заметен. Думаю, губы тоже сделаны. Ну и куда без ботокса, здесь его более чем. По мне — перебор, из‑за чего лицо смотрится еще более отечным, теряются былые черты", — прокомментировала косметолог.
Павел Прилучный сейчас выглядит так. Фото: кадр видео
Общий эффект
Суммарно эти вмешательства, как считают специалисты, привели к следующим визуальным последствиям.
- отечность — лицо выглядит более пухлым, чем раньше;
- потеря индивидуальных черт — узнаваемые особенности сгладились;
- дисбаланс пропорций.
Косметологи детально изучили новые видео с участием Павла Прилучного, которые появились в Сети. Актер недавно дал большое интервью, во время которого его лицо часто показывали крупным планом.
Мнение аудитории
Поклонники Павла Прилучного разделились. Одни считают, что актер имеет право на эксперименты с внешностью, и поддерживают его выбор, другие ностальгируют по "прежнему" Прилучному и отмечают, что изменения лишили лицо харизмы, третьи призывают обратиться к более опытным косметологам, чтобы скорректировать текущий результат.
