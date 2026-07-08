«Подарок»: директор Кашпировского объяснил, почему тот переписал все имущество на молодую жену

В публичном пространстве вновь вспыхнули обсуждения вокруг личной жизни 86-летнего психотерапевта Анатолия Кашпировского. Поводом стала информация о том, что тот переписал квартиру на свою молодую супругу. В сети тут же зазвучали тревожные предположения — мол, Кашпировский может остаться без крыши над головой. Директор Кашпировского Сергей Рудых не стал игнорировать эти разговоры и подробно объяснил, почему в этой ситуации нет ни драмы, ни повода для беспокойства.

По его словам, нет никаких оснований полагать, что жена собирается покидать Анатолия Михайловича. Рудых подчеркнул, что Кашпировский находится в здравом уме и полностью осознает свои действия: если он принял такое решение, значит, у него на то есть внутренние основания и уверенность в правильности шага.

«В свой юбилейный год он принял решение сделать жене подарок. Имеет на это право», — цитирует Рудых MK.RU.

Он не видит в этом ничего предосудительного.

«Что такого в том, что человек переписал квартиру на жену? Он не на мошенников переписал. Он ни у кого ничего не отобрал. Это его личная собственность. Он посчитал нужным сделать так», — отметил Рудых.

В разговоре Рудых даже проводит параллель с собственной гипотетической ситуацией: он допускает, что, доживи он до 86 лет, сохрани ясность ума и будь у него молодая супруга, возможно, поступил бы аналогичным образом.

«А почему нет? Потому что я не знаю, когда и что со мной случится», — рассуждает директор.

Таким образом, по версии представителя артиста, в истории с квартирой нет ни элемента принуждения, ни признаков опрометчивости. Это осознанный личный выбор зрелого человека, который вправе распоряжаться своим имуществом так, как считает нужным.

К тому же в августе прошлого года молодая жена родила Кашпировскому дочку Алису. Психотерапевт из-за этого даже сделал паузу в работе, он хочет посвятить себя и свое время малышке.