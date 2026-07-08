«Хочет посвятить себя ребенку»: директор 86-летнего Кашпировского напомнил о его годовалой дочери
Анатолий Кашпировский. Фото: Замир Усманов / Russian Look / Global Look Press
Сергей Рудых объяснил, по какой причине Анатолий Кашпировский отменил все свои выступления.
Вокруг имени целителя Анатолия Кашпировского слухи множатся едва ли не быстрее, чем когда‑то росли очереди на его сеансы. На этот раз медиа запестрели тревожными заголовками о срочной операции и тяжелом диагнозе Кашпировского. И отмены из-за этого всех выступлений. Но его директор не просто опроверг эти сообщения — он рассказал о совсем другой причине перемен в жизни 86‑летнего гипнотизера. И эта причина звучит неожиданно тепло и по‑человечески просто: Кашпировский хочет быть рядом с маленькой дочерью.
По словам Сергея Рудых, поводов для тревоги нет: Анатолий Михайлович чувствует себя хорошо и выглядит отлично. Собеседник недоумевает, почему в медиа с такой настойчивостью «хоронят» Кашпировского и приписывают ему тяжелые диагнозы.
«Просто я не понимаю, почему его постоянно хоронят, раком награждают. Зачем? Ради чего?» — цитирует Рудых MK.RU.
Он напомнил, что артист много лет придерживается здорового образа жизни. Каждое утро Кашпировский начинает с физической нагрузки: спускается на пять этажей вниз, затем поднимается обратно, а еще занимается с гирями.
«Я всегда говорю: дай бог каждому в его возрасте выглядеть так, как он», — подчеркивает директор Анатолия Кашпировского.
При этом выступления артиста действительно не состоятся в запланированные сроки. Хотя гастроли на конец июня и август изначально обсуждались, они не были окончательно утверждены. Ключевую роль в решении Кашпировского сыграла личная история: в прошлом году у него родилась дочь.
Еще после ее появления на свет Анатолий Михайлович хотел взять паузу, чтобы посвятить время ребенку. Однако плотный график с выступлениями в Москве, Санкт‑Петербурге и других городах не позволял ему в полной мере заниматься семьей. Команда пыталась найти компромисс и уговаривала артиста подождать. Но после мартовских выступлений он твердо заявил: «Все!»
«Он принял решение. Он хочет посвятить себя ребенку», — сделал акцент Рудых.
Команда долго искала варианты, «всяко крутили, вертели, думали», но в итоге пришла к важному выводу: нельзя уговаривать человека отказываться от личного счастья.
«Он должен порадоваться, насладиться счастьем», — заключил директор Кашпировского.