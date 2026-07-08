«Хочет посвятить себя ребенку»: директор 86-летнего Кашпировского напомнил о его годовалой дочери

Вокруг имени целителя Анатолия Кашпировского слухи множатся едва ли не быстрее, чем когда‑то росли очереди на его сеансы. На этот раз медиа запестрели тревожными заголовками о срочной операции и тяжелом диагнозе Кашпировского. И отмены из-за этого всех выступлений. Но его директор не просто опроверг эти сообщения — он рассказал о совсем другой причине перемен в жизни 86‑летнего гипнотизера. И эта причина звучит неожиданно тепло и по‑человечески просто: Кашпировский хочет быть рядом с маленькой дочерью.

По словам Сергея Рудых, поводов для тревоги нет: Анатолий Михайлович чувствует себя хорошо и выглядит отлично. Собеседник недоумевает, почему в медиа с такой настойчивостью «хоронят» Кашпировского и приписывают ему тяжелые диагнозы.

«Просто я не понимаю, почему его постоянно хоронят, раком награждают. Зачем? Ради чего?» — цитирует Рудых MK.RU .

Он напомнил, что артист много лет придерживается здорового образа жизни. Каждое утро Кашпировский начинает с физической нагрузки: спускается на пять этажей вниз, затем поднимается обратно, а еще занимается с гирями.

«Я всегда говорю: дай бог каждому в его возрасте выглядеть так, как он», — подчеркивает директор Анатолия Кашпировского.

При этом выступления артиста действительно не состоятся в запланированные сроки. Хотя гастроли на конец июня и август изначально обсуждались, они не были окончательно утверждены. Ключевую роль в решении Кашпировского сыграла личная история: в прошлом году у него родилась дочь.

Еще после ее появления на свет Анатолий Михайлович хотел взять паузу, чтобы посвятить время ребенку. Однако плотный график с выступлениями в Москве, Санкт‑Петербурге и других городах не позволял ему в полной мере заниматься семьей. Команда пыталась найти компромисс и уговаривала артиста подождать. Но после мартовских выступлений он твердо заявил: «Все!»

«Он принял решение. Он хочет посвятить себя ребенку», — сделал акцент Рудых.

Команда долго искала варианты, «всяко крутили, вертели, думали», но в итоге пришла к важному выводу: нельзя уговаривать человека отказываться от личного счастья.

«Он должен порадоваться, насладиться счастьем», — заключил директор Кашпировского.