Почувствовала себя хрупкой девушкой: Лолита прильнула к Емельяненко на премьере фильма Германики

В самом сердце Москвы состоялась яркая светская премьера — в одном из центральных кинотеатров прошел показ кинокартины, посвященной известному бойцу ММА и боксеру Александру Емельяненко. Мероприятие собрало множество знаменитостей из мира кино, спорта и шоу‑бизнеса. Атмосфера получилась по‑настоящему праздничной: вспышки фотокамер, элегантные наряды и оживленные беседы гостей.

Герой вечера: путь к триумфу

Центральной фигурой события стал сам Александр Емельяненко — спортсмен, который запомнился публике не только выдающимися достижениями в ринге, но и громкими скандалами, связанными с нетрезвым поведением.

Прошлый год стал для Емельяненко испытанием: из‑за серьезной травмы спинного мозга он оказался на больничной койке и полгода был вынужден передвигаться на инвалидной коляске. Однако на премьере спортсмен появился в отличной форме — без трости, бодрый и энергичный. Он с радостью позировал фотографам и тепло обнимался с гостями на красной дорожке.

Лолита рядом с Емельяненко

Певица Лолита Милявская продемонстрировала трогательный жест. Она позировала для фотографов, прислонившись к груди высокого Емельяненко. При этом, как сообщает MK.RU , певица словно превратилась в хрупкую девушку — контраст получился очень выразительным.

Чем удивила гостей Валерия Гай Германика

Режиссер фильма Валерия Гай Германика, не так давно ставшая бабушкой, удивила всех. Она появилась на премьере в сопровождении четвероногого друга. Собака послушно выполняла команды хозяйки, чем впечатлила и гостей, и самого Емельяненко. Режиссер пришла не одна — ее сопровождала взрослая дочь.

Кто еще посетил светскую премьеру фильма

Помимо главных действующих лиц, на показе присутствовали и другие знаменитости:

Юра Борисов , актер, номинированный на "Оскар", пришел вместе с супругой. Пара выглядела счастливой и гармонично дополняла праздничную атмосферу.

, актер, номинированный на "Оскар", пришел вместе с супругой. Пара выглядела счастливой и гармонично дополняла праздничную атмосферу. Агния Кузнецова, талантливая актриса, появилась в компании своего молодого человека. Их появление не осталось незамеченным фотографами.

Также среди гостей были замечены и другие представители российского шоу‑бизнеса, которые с удовольствием делились впечатлениями от фильма и общались друг с другом.