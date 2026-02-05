Почему звезда шоу "Голос. Дети" Алиса Кожикина ушла от Максима Фадеева: "Я плакала"

Харизма, узнаваемая улыбка с ямочками и невероятный голос. Эти три качества помогли Алисе Кожикиной приобрести армию поклонников. Она продолжает радовать новыми песнями.

Победа в "Голос. Дети" и встреча с продюсером

После победы в первом сезоне шоу "Голос. Дети" юной певицей занялся известный продюсер и композитор Максим Фадеев. Он поверил в ее талант. Продюсер написал для Алисы песню "Белые ангелы", отправил на "Детское Евровидение" и организовал участие в крупных проектах, включая премию МУЗ-ТВ и гастрольные туры по России.

"Максим Александрович хотел сделать из меня большой проект, сольного артиста. И это было очень круто", — сказала Алиса Кожикина.

Фадеев создал для Алисы особый образ. Он подчеркивал ее детскую светлость и голос. Песня 'Белые ангелы' стала частью этого образа. Юная артистка выступала на крупных площадках, ездила по гастролям, появлялась на престижных премиях.

Алиса признается, что в этот период ее действительно знали очень многие. Она называет то продвижение "очень крутым". Сотрудничество с Фадеевым продолжалось около полугода.

Школа, спорт и гастроли

Образование отходило на второй план из-за плотного графика концертов и репетиций. Несмотря на это, Алиса старалась оставаться отличницей. Она занималась спортом и даже состояла в школьной баскетбольной команде.

В школьной жизни были свои радости и свои пропуски. Девочка мечтала успевать везде. Но выступления постоянно вмешивались в расписание.

"Это было очень жесткое давление, когда у тебя несколько концертов подряд. Я плакала, когда пропускала посиделки в школе, когда все пьют сок, едят пиццу, приносят печенье, когда всем классом отмечают дни рождения", — рассказала артистка.

Родители Алисы видели, как страдает их дочь, и решили поставить на паузу ее карьеру в шоу-бизнесе. Сотрудничество с Фадеевым прекратилось. В 2023 году Алиса Кожикина возвращалась в шоу "Голос. Уже не дети", но быстро покинула проект.