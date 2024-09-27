Победители шоу «Голос. Дети»: Рутгер Гарехт спас маму, Даня Плужников пишет музыку, Алиса Кожикина метит в Serebro

В эфире Первого продолжаются слепые прослушивания детского «Голоса». 11-й сезон уже подарил массу талантов. А как сложилась судьба самых ярких участников прошлых лет, которые уже давно выросли (многие из них приходили в шоу повторно в 10-м, специальном юбилейном сезоне «Голос. Уже не дети»)?
Алиса Кожикина (21 год)
Фото: Первый канал
Заводная и улыбчивая девчушка из команды Максима Фадеева покорила всех зрителей первого сезона детского «Голоса» (2014) и выиграла с заметным преимуществом. Потом вокалистка пробовала продолжить работу с наставником - ничего не вышло.
Поменяла продюсера и ушла в сольное плавание. Алиса стала выпускать новые песни, клипы и делать качественные каверы.
В прошлом году приходила в юбилейный сезон проекта «Голос. Дети», но смогла развернуть к себе лишь Диму Билана. Что повода для расстройства молодой певице не дает - она по-прежнему востребована, обновила программу, дает сольные концерты (иногда на несколько тысяч человек) и, по некоторым данным, может вернуться к сотрудничеству с Фадеевым.
Фото: личная страница Алисы Кожикиной в социальной сети
Одиозный продюсер и композитор, распустивший группу Serebro и зарекшийся работать с капризными российскими артистами, передумал - и пересобирает состав девичьей группы. В него-то и войдет Алиса - это подтвердил музыкальный продюсер Сергей Дворцов.
Данил Плужников (22 года)
Фото: Первый канал
Одна из самых драматичных историй детского «Голоса» связана с Даней Плужниковым из третьего сезона - мужественным парнем из Сочи, который со сложнейшим диагнозом «псевдоахондроплазия» (редкое генетическое заболевание - деформация суставов, нарушение роста костей: в 14 лет его рост был 110 см) выходил на сцену. Вокалист передвигался на мини-костыликах, пел, сидя на подставке, даже микрофон ему было больно держать, но все же Плужников стойко перенес изнурительные этапы конкурса и достойно выиграл, набрав 61,7% голосов. После Даня продолжил борьбу за здоровье, перенес ряд тяжелейших операций по выпрямлению суставов, переехал в Москву (взяли квартиру в ипотеку), поступил в училище эстрадного и джазового искусства РАМ им. Гнесиных и продолжил создавать музыку.
Фото: личная страница Даниила Плужникова в социальной сети
Конечности Дане выправляли в курганском Центре Илизарова - дождались квоты, пришлось взять академотпуск и ходить с тяжеленными железяками на ногах. Позже он окончил Гнесинку, получив диплом артиста, педагога и руководителя музыкального коллектива. Даня дает уроки вокала, не так давно попал в больницу с высоким давлением, но все обошлось: молодой артист передвигается в коляске, ведет телеграм-канал, куда выкладывает новые треки, фрагменты сочинения песен и электронной музыки, и иногда тонко, хоть и горько иронизирует над своим диагнозом.
Например, приходит в детский магазин «Я расту!» и спрашивает, есть ли что-то для него в ассортименте.
Чтобы вырасти.
Рутгер Гарехт (18 лет)
Фото: Первый канал
Этот триумфатор детского «Голоса» (5-й сезон, 2018) не зря пел в финале победную песню «Офицеры». Можно сказать, спрогнозировал будущее. Из маленького «оренбургского Сергея Безрукова» он превратился в длинноволосого басовитого рокера - как позже выяснилось, мужественного не только внешне. Весной этого года он с мамой и группой друзей оказался на злосчастном концерте «Пикника» в «Крокус Сити Холле» и не растерялся, пока нелюди-террористы расстреливали безоружных людей. Гарехт выхватил миниатюрную маму из давки и повел всю группу за собой. Перебежав на другую сторону МКАД (опасался, что убийцы могут устроить засаду в метро) и спрятавшись там, молодой певец с железными нервами, по сути, спас несколько человек. В числе которых и его мама.
Фото: личная страница Рутгер Гарехт в социальной сети
- Мы вообще должны были быть в зале на балконе в момент, когда все это началось, и тогда все могло быть по-другому, - вспоминает тот жуткий день Лариса Гарехт. - Отлучились по нужде и немного задержались. Когда ты видишь падающих замертво людей... Страх переполнял, но благодаря правильным действиям Рутгера, который взял нас в охапку, все получилось. Он был очень спокоен. Правда, с очень бледным лицом. Я боялась за него, потому что у нас есть трудности по линии сердца, и, когда он бледнеет, это может указывать на определенные симптомы. Но действовал он четко.
Теперь Рутгер играет рок с коллективом «Совершенство абсурда», выступает на фестивалях и городских концертах.
Олеся Казаченко (15 лет)
Фото: Первый канал
Обаятельная Олеся из Ногинска, которая хвасталась умением шевелить ушами, выиграла седьмой сезон детского «Голоса» в 10 лет, чего сама вовсе не ожидала. Она талантливо спела и Пугачеву, и Андру Дей, и Бони Тайлер. А потом вымахала из маленькой плюшечки в длинноногую и длинноволосую модель, которую никто и не узнал в юбилейном сезоне проекта «Голос. Уже не дети», где певице удалось добраться до суперфинала.
Теперь Олеся, занимавшаяся в «Непоседах», Академии Игоря Крутого и Музыкальной школе Сергея Жилина, продолжает учиться в школе, сама пишет музыку, участвует в иммерсивных спектаклях, дает живые концерты в эфире радиостанций, выступает в составе рок-группы Школы Игоря Сандлера (клавишник группы «Интеграл» Бари Алибасова) и выигрывает конкурсы авторской песни (за вокальные конкурсы у Олеси больше 100 наград).
Фото: личная страница Олеси Казаченко в социальной сети
В описании профиля Казаченко в соцсетях указано «русский голос Netflix» - это потому что девушка переозвучила главную героиню мультфильма «Виво» Габи. Проект снимала компания Sony Pictures, а дистрибьютером выступил стриминговый сервис Netflix.
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