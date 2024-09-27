Победители шоу «Голос. Дети»: Рутгер Гарехт спас маму, Даня Плужников пишет музыку, Алиса Кожикина метит в Serebro

Заводная и улыбчивая девчушка из команды Максима Фадеева покорила всех зрителей первого сезона детского «Голоса» (2014) и выиграла с заметным преимуществом. Потом вокалистка пробовала продолжить работу с наставником - ничего не вышло.

Поменяла продюсера и ушла в сольное плавание. Алиса стала выпускать новые песни, клипы и делать качественные каверы.

В прошлом году приходила в юбилейный сезон проекта «Голос. Дети», но смогла развернуть к себе лишь Диму Билана. Что повода для расстройства молодой певице не дает - она по-прежнему востребована, обновила программу, дает сольные концерты (иногда на несколько тысяч человек) и, по некоторым данным, может вернуться к сотрудничеству с Фадеевым.