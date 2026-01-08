Почему Валя Иванова не показывает лицо дочери: Тимати не разрешает?

Избранница рэпера Тимати Валентина Иванова поделилась милым кадром в личном блоге. Она разместила фото дочери Эммы, которой недавно исполнилось пять месяцев. Как сейчас выглядит малышка?

Новое фото маленькой Эммы

Валя Иванова показала поклонникам дочку Эмму. На днях малышке исполнилось пять месяцев. Она заметно подросла. Валентина запечатлела дочку спиной к камере.

Молодая мама пока прячет от публики личико малышки. По какой причине? Возможно, Валя сама пока не хочет показывать дочь. Возможно, ей не разрешает этого делать папа девочки, рэпер Тимати.

Валя нарядила дочку в стеганые пудровые штанишки, белый топ в полоску. Но ногах у Эммы меховые пинетки. Волосиков у крохи пока нет. Но судя по всему, она брюнетка.