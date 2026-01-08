Почему Валя Иванова не показывает лицо дочери: Тимати не разрешает?

Избранница рэпера Тимати Валентина Иванова поделилась милым кадром в личном блоге. Она разместила фото дочери Эммы, которой недавно исполнилось пять месяцев. Как сейчас выглядит малышка?
Новое фото маленькой Эммы
Валя Иванова показала поклонникам дочку Эмму. На днях малышке исполнилось пять месяцев. Она заметно подросла. Валентина запечатлела дочку спиной к камере.
Молодая мама пока прячет от публики личико малышки. По какой причине? Возможно, Валя сама пока не хочет показывать дочь. Возможно, ей не разрешает этого делать папа девочки, рэпер Тимати.
Валя нарядила дочку в стеганые пудровые штанишки, белый топ в полоску. Но ногах у Эммы меховые пинетки. Волосиков у крохи пока нет. Но судя по всему, она брюнетка.
Дочь Тимати и Вали Ивановой Эмма. Фото: соцсети Вали Ивановой
Где сейчас находится Тимати?
Рэпер Тимати эти январские дни проводит в Куршевеле. Накануне он устраивал на курорте вечеринку, которую посетили российские знаменитости. Тимати не рассказывает, поехала ли с ним на этот раз Валя Иванова с дочкой.
Но судя по тому, как одета девочка на фото, можно предположить, что Тимати взял Валю и Эмму с собой в Куршевель. Во Франции не принято сильно топить в помещениях, в домах там часто прохладно. Именно этим легко объясняется, почему Эмма на фото запечатлена не в носочках, а в меховых пинетках.
Дочь Тимати и Вали Ивановой появилась на свет в начале августа. Она стала третьим ребенком рэпера. У Тимати есть дочь Алиса от модели Алены Шишковой и сын Ратмир от модели Анастасии Решетовой. С мамами двух старших детей Тимати давно расстался.
В Сети предрекают, что такая же участь ждет и Валю Иванову. Но та надеется, что с ней все будет по-другому. И часто демонстрирует кольцо на безымянном пальце. Но помолвочное оно или обручальное, никому неизвестно.
А вы как думаете, Тимати женится на Вале Ивановой или нет? Ответьте в комментариях.
Читайте также: