Почему у детей Киркорова разница семь месяцев?

Поп-король Филипп Киркоров воспитывает двоих детей. Его дочь, Алла-Виктория Киркорова, родилась 26 ноября 2011 года.

А сын Мартин появился на свет 29 июня 2012 года. Таким образом, дочь популярного исполнителя старше своего родного брата всего на семь месяцев. Как такое может быть?

Очень просто. Детей Филиппу Киркорову выносили разные женщины, разные суррогатные мамы.

Поклонники поп-короля прекрасно помнят, как он объявлял прямо со сцены о рождении у него наследников.

Дети Филиппа Киркорова, по счастливой случайности, появлялись на свет, когда их папа выступал с очередным шоу.

Дочь певца Алла-Виктория растет дерзкой девочкой. На днях она заставила говорить о себе, сделав заявление о детях Аллы Пугачевой Гарри и Лизе.

К тому же, Алла Виктория едко заметила, что она не выбирала, в какой семье ей родиться.