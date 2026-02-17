Почему Регина Тодоренко не появилась в шоу "Маска": виноват ли скандал с медом

Регина Тодоренко. Фото: Михаил Фролов / КП

Во втором выпуске седьмого сезона шоу "Маска" место постоянного члена жюри Регины Тодоренко заняла Seville. Что случилось?

Регина Тодоренко исчезла из шоу "Маска". Впервые за несколько сезонов проекта НТВ Регина Тодоренко не появилась в кресле жюри. Телеведущая заставила телезрителей гадать, с чем связано ее исчезновение.

Регина Тодоренко пропустила второй выпуск седьмого сезона

35-летняя Регина Тодоренко не появилась во втором выпуске седьмого сезона шоу "Маска". Телеведущая является постоянным членом жюри проекта, но в этот раз ее не было в кадре. И ее отсутствие было слишком заметным.

Место Регины в кресле жюри в новом выпуске заняла 33-летняя певица Seville. Настоящее имя артистки — Севиль Велиева.

Причины отсутствия ведущей на "Маске" остаются тайной

По какой причине Регина Тодоренко не смогла в назначенное время появиться в эфире НТВ, не были озвучены. Зрителям и поклонникам предоставили только сам факт замены. Существует предположение, что в этот момент она была занята работой над другим проектом. Хотя, что может быть важнее, чем шоу "Маска"?!

Вместе с 40-летним супругом Владом Топаловым Регина ведет еще и шоу "Ставка на любовь". Съемки этого проекта в настоящее время проходят на Бали. Именно занятость в этом шоу могла повлиять на участие Регины в "Маске".

Скандальные откровения Тодоренко

Телезрители же отсутствие Тодоренко на "Маске" связали со скандальным событием. Хейт в Сети в свой адрес Регина Тодоренко спровоцировала своими откровениями в шоу "Пожалуйста, не рассказывай". Она посетила программу вместе с мужем, певцом Владом Топаловым.

Во время шоу телеведущая рассказала историю о том, как однажды она отравила своего знакомого, у которого была аллергия на мед. Она подложила ему мед в чай. Парень напиток от Регины выпил, и у него началась реакция. Тодоренко помощь приятелю не предложила, она просто уехала от него, оставив в опасности. Из-за аллергии у молодого человека случился отек Квинке, который мог привести к фатальным последствиям.

Знакомый прислал фото своего опухшего лица Тодоренко и спросил, не было ли в чае меда. Телеведущая эмоционально вспоминала этот момент.

"Я чувствовала себя просто жутко", — призналась Регина, вспоминая о той истории.

Реакция сети: обвинения в покушении

История вызвала бурную реакцию и обсуждение в интернете. Слова телеведущей разобрали буквально по фразам. Регину фактически обвинили в покушении на здоровье и жизнь парня.

Юрист, комментируя ситуацию, отметил, что телеведущей может грозить уголовное дело и тюремное заключение сроком до 8 лет.

Но вряд ли, конечно, Регина окажется под следствием. Для этого нужно, чтобы молодой человек написал заявление в соответствующие органы. А он до сих пор этого не сделал. И уже вряд ли сделает.

К тому же у Регины трое детей, младшему из которых несколько месяцев. Но тем не менее, ситуация все же является неприятной. И Регина Тодоренко достойна общественного порицания, которое уже состоялось.

А вы смотрели шоу "Маска"? Понравился вам выпуск без участия Регины Тодоренко? Ответьте в комментариях.

Читайте также:

Добавить комментарий
О текстовых форматах

Простой текст

  • HTML-теги не обрабатываются и показываются как обычный текст
  • Строки и абзацы переносятся автоматически.
  • Адреса веб-страниц и email-адреса преобразовываются в ссылки автоматически.

Читайте также