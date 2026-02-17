Почему Регина Тодоренко не появилась в шоу "Маска": виноват ли скандал с медом

Регина Тодоренко исчезла из шоу "Маска". Впервые за несколько сезонов проекта НТВ Регина Тодоренко не появилась в кресле жюри. Телеведущая заставила телезрителей гадать, с чем связано ее исчезновение.

Регина Тодоренко пропустила второй выпуск седьмого сезона

35-летняя Регина Тодоренко не появилась во втором выпуске седьмого сезона шоу "Маска". Телеведущая является постоянным членом жюри проекта, но в этот раз ее не было в кадре. И ее отсутствие было слишком заметным.

Место Регины в кресле жюри в новом выпуске заняла 33-летняя певица Seville. Настоящее имя артистки — Севиль Велиева.

Причины отсутствия ведущей на "Маске" остаются тайной

По какой причине Регина Тодоренко не смогла в назначенное время появиться в эфире НТВ, не были озвучены. Зрителям и поклонникам предоставили только сам факт замены. Существует предположение, что в этот момент она была занята работой над другим проектом. Хотя, что может быть важнее, чем шоу "Маска"?!

Вместе с 40-летним супругом Владом Топаловым Регина ведет еще и шоу "Ставка на любовь". Съемки этого проекта в настоящее время проходят на Бали. Именно занятость в этом шоу могла повлиять на участие Регины в "Маске".

Скандальные откровения Тодоренко

Телезрители же отсутствие Тодоренко на "Маске" связали со скандальным событием. Хейт в Сети в свой адрес Регина Тодоренко спровоцировала своими откровениями в шоу "Пожалуйста, не рассказывай". Она посетила программу вместе с мужем, певцом Владом Топаловым.

Во время шоу телеведущая рассказала историю о том, как однажды она отравила своего знакомого, у которого была аллергия на мед. Она подложила ему мед в чай. Парень напиток от Регины выпил, и у него началась реакция. Тодоренко помощь приятелю не предложила, она просто уехала от него, оставив в опасности. Из-за аллергии у молодого человека случился отек Квинке, который мог привести к фатальным последствиям.

Знакомый прислал фото своего опухшего лица Тодоренко и спросил, не было ли в чае меда. Телеведущая эмоционально вспоминала этот момент.

"Я чувствовала себя просто жутко", — призналась Регина, вспоминая о той истории.

Реакция сети: обвинения в покушении

История вызвала бурную реакцию и обсуждение в интернете. Слова телеведущей разобрали буквально по фразам. Регину фактически обвинили в покушении на здоровье и жизнь парня.

Юрист, комментируя ситуацию, отметил, что телеведущей может грозить уголовное дело и тюремное заключение сроком до 8 лет.

Но вряд ли, конечно, Регина окажется под следствием. Для этого нужно, чтобы молодой человек написал заявление в соответствующие органы. А он до сих пор этого не сделал. И уже вряд ли сделает.

К тому же у Регины трое детей, младшему из которых несколько месяцев. Но тем не менее, ситуация все же является неприятной. И Регина Тодоренко достойна общественного порицания, которое уже состоялось.

А вы смотрели шоу "Маска"? Понравился вам выпуск без участия Регины Тодоренко? Ответьте в комментариях.