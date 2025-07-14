Почему Пегова развелась с мужем?

Актриса Ирина Пегова была замужем лишь однажды. Ее брак с актером Дмитрием Орловым продлился с 2005 до 2011 года. В этом союзе появилась на свет дочь Пеговой и Орлова Татьяна.

Сейчас ей уже девятнадцать лет. В прошлом году наследница звездных родителей окончила школу.

Развод Ирины Пеговой с Дмитрием Орловым был довольно громким. Тогда его обсуждали все. Сама же актриса не далее как в 2024 году говорила о причинах краха брака. Она дала понять, что в этом союзе ей было некомфортно. А вот развод сделал ее самой собою.

"Когда я жила в браке, я не была собой ни секунды. Потому что жила жизнью другого человека", — говорила Ирина Пегова в программе НТВ 'Однажды'.

Сейчас Ирина Пегова не одна. Недавно она рассекретила роман с коллегой Сергеем Мариным. Он моложе Пеговой на десять лет. Встретились они на съемках сериала 'Царская прививка'.