Пегова рассекретила роман с 37-летним коллегой, а Ходченкова путешествует по Италии с женихом

Актерский дуэт

47-летняя Ирина Пегова недавно рассекретила отношения с 37-летним коллегой Сергеем Мариным. Пара снималась вместе два с половиной года назад в телесериале «Царская прививка» 16+, где Ирина Пегова играла Екатерину II, а Сергей Марин - ее фаворита Григория Орлова. На тот момент они были свободны от предыдущих увлечений. В браке Марин не состоял, а Пегова развелась с актером Дмитрием Орловым еще 14 лет назад, их общая дочь Татьяна уже студентка экономического факультета.

Пегова выбрала себе успешного жениха: Сергей Марин снимался в таких фильмах и сериалах, как «Начальник разведки» 16+, «Цербер» 18+, «Крепость Бадабер» 18+ и нескольких десятках других. В производстве более десяти проектов с участием Марина. Говорят, что влюбленные выкроили в летнем съемочном графике пару недель на совместный отпуск.

Ирина рядом с Сергеем светится от счастья, наконец-то ей повезло встретить мужчину, который угадывает ее желания, считается с ее интересами. Марин не устает восхищаться достоинствами любимой женщины: «Их такой список, что можно перечислять бесконечно». Говорят, что Ирина - легкий, позитивный человек. Пегова умеет радоваться каждому дню жизни: «Я и до замужества была счастлива, и в замужестве, и после замужества. Счастье - это самоощущение в этом мире».

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