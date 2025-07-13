Пегова рассекретила роман с 37-летним коллегой, а Ходченкова путешествует по Италии с женихом

Актерский дуэт
47-летняя Ирина Пегова недавно рассекретила отношения с 37-летним коллегой Сергеем Мариным. Пара снималась вместе два с половиной года назад в телесериале «Царская прививка» 16+, где Ирина Пегова играла Екатерину II, а Сергей Марин - ее фаворита Григория Орлова. На тот момент они были свободны от предыдущих увлечений. В браке Марин не состоял, а Пегова развелась с актером Дмитрием Орловым еще 14 лет назад, их общая дочь Татьяна уже студентка экономического факультета.
Пегова выбрала себе успешного жениха: Сергей Марин снимался в таких фильмах и сериалах, как «Начальник разведки» 16+, «Цербер» 18+, «Крепость Бадабер» 18+ и нескольких десятках других. В производстве более десяти проектов с участием Марина. Говорят, что влюбленные выкроили в летнем съемочном графике пару недель на совместный отпуск.
Ирина рядом с Сергеем светится от счастья, наконец-то ей повезло встретить мужчину, который угадывает ее желания, считается с ее интересами. Марин не устает восхищаться достоинствами любимой женщины: «Их такой список, что можно перечислять бесконечно». Говорят, что Ирина - легкий, позитивный человек. Пегова умеет радоваться каждому дню жизни: «Я и до замужества была счастлива, и в замужестве, и после замужества. Счастье - это самоощущение в этом мире».
Брутальный певец и блогерша
Фото: личная страница Наваи Бакирова в социальной сети. Фото: личная страница Анастасии Мироновой в социальной сети.
30-летний Наваи Бакиров (участник музыкального дуэта HammAli & Navai) влюбился в 30-летнюю блогершу Анастасию Миронову. Она прославилась своими фитнес-курсами в Сети, также у девушки парочка бизнесов - бренд одежды и косметики.
Наваи родом из Самары, после окончания школы приехал в Москву, где учился в институте и параллельно построил успешную музыкальную карьеру. Теперь исполнитель говорит, что готов менять интересы ради возлюбленной - даже по музеям ходить полюбил. Мужчина мечтает создать семью, обзавестись детьми.
По слухам, развод Гарика Харламова и Кристины Асмус случился из-за романа актрисы с Наваи, однако подтверждений этим домыслам сплетников нет. Анастасия до конца прошлого года встречалась пять лет с сыном состоятельного бизнесмена, а роман с музыкантом у нее начался весной 2025-го.
Фигуристка с хоккеистома
Фото: личная страница Камилы Валиевой в социальной сети. Фото: личная страница Никиты Нестерова в социальной сети.
19-летняя знаменитая фигуристка Камила Валиева закрутила первый в жизни роман. Со спортсменом! Избранник Камилы - 32-летний капитан хоккейного ЦСКА, олимпийский чемпион Никита Нестеров.
Спортсмены не комментируют свой роман, но поклонники начали подозревать между ними романтические отношения, когда Валиеву весной заметили на трибуне стадиона во время игры ЦСКА против СКА в куртке с именем Нестерова на спине. После этого Камила, стараясь избегать камер, появлялась на ВИП-трибуне в черной водолазке и белом пальто. Но фанаты подмечали детали:
Валиева стала появляться в компании жен и девушек хоккеистов ЦСКА, замечали публикации у Камилы и Никиты из одних и тех же мест. И вот теперь сомнений не осталось - пара отдыхает в Венеции, совместное фото с Камилой и Никитой опубликовала в соцсетях Ольга Галиева. Оля позирует на том же фото со своим мужем, нападающим ЦСКА Станиславом Галиевым.
Часть фанатов одобряют выбор Валиевой - мужчина взрослый, готов к созданию семьи. Другая часть поклонников не в восторге от кандидатуры Нестерова на роль жениха юной, привлекательной, успешной фигуристки.
Аргументы у пессимистов следующие: в биографии Нестерова есть развод. В 2015 году Никита женился на землячке, дочери состоятельного челябинского бизнесмена. В 2021 году пара развелась, делили имущество, по решению суда спортсмен должен платить двум своим сыновьям 1/3 от своих доходов.
Три года назад приставы взыскивали с мужчины 4 млн руб. в счет долга по алиментам, с тех пор Нестеров платит без задержек.
В это время
42-летняя успешная актриса и просто красавица Светлана Ходченкова путешествует по Италии с женихом. Артистка умело владеет приемами конспирации личной жизни, однако поклонники выяснили, что отдыхает звезда не одна. По слухам, это столичный бизнесмен, который почти на 5 лет моложе звезды кино. А познакомились они не случайно: соседи по Москва-Сити.
19-летнего Ваню Дмитриенко продолжают записывать в кавалеры к 16-летней Анне Пересильд. Певец и юная актриса дружат, много общаются. Перерастут ли в будущем эти дружеские отношения в романтические - неизвестно.