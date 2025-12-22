Почему Мария Погребняк молчит о разводе с Павлом: "Не собираюсь трясти бельем"

В мире шоу‑бизнеса и светской хроники редко встретишь истории о расставании, в которых бывшие супруги сохраняют взаимное уважение и отказываются от публичных обвинений. Одна из таких — Марии и Павла Погребняк. Мария объяснила, что отсутствие громких заявлений — ее принципиальная позиция.

Причины развода Марии и Павла Погребняк

Мария и Павел Погребняк развелись в 2023 году. Пара считалась образцовой: долгий брак, трое сыновей — Артем, Павел и Алексей. В личном блоге Мария впервые детально прокомментировала причины расставания с первым мужем.

"С первым мужем мы разошлись потому, что ушли общие интересы и пути. Знаете, бывает: один хочет строить дом, а другой грезит о музыке. Никто не виноват — просто стали разными", — объяснила Погребняк.

Молчание — выбор сильных

Мария Погребняк подчеркнула, что сознательно выбрала тишину вместо рассказов о личной жизни. Такой же позиции придерживается и Павел. За два года, прошедшие после развода, бывшие супруги не сказали друг о друге ни одного плохого слова.

Мария призналась, что у нее есть претензии к бывшему мужу. Но она никогда не позволит озвучить их публично. Погребняк считает, что справится со своими чувствами сами, без привлечения внимания общественности.

"Но это мои чувства, и я не собираюсь трясти бельем. Особенно из-за сыновей. Ведь они любят папу, гордятся им — и я никогда не разрушу эту веру. Я против публичной порки мужей или жен, еще и если есть дети", — заключила Мария Погребняк.

Как сейчас живет Мария Погребняк

Сразу после развода с Павлом Мария Погребняк вновь вышла замуж. Ее избранником стал бизнесмен Игорь Головинский. В сентябре 2024 года Мария родила сына от Головинского. Пара назвала мальчика Владимиром.