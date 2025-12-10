Почему Лепс отложил свадьбу с 19-летней невестой: "Аврора, конечно, была недовольна"

Буквально недавно Григорий Лепс признался, что купил своей бывшей жене балерине Анне Шаплыковой роскошный особняк. После развода экс-возлюбленная певца с детьми переехала жить в Италию. А вот артист остался в России, где продолжает давать концерты. В нашей стране Лепс один из самых востребованных певцов. Только за новогодние корпоративы он может сколотить целое многомиллионное состояние.

Почему Лепс купил дом бывшей жене

Григорий заверил, что обещал Шаплыковой, что после развода он купит ей дом. И, по словам певца, как настоящий мужчина, он держит свое слово. Лепс заверил, что коттедж небольшой, всего 500 квадратных метров. И этот особняк, как считают в окружении музыканта, и стал причиной того, что Григорий отложил свадьбу с 19-летней Авророй Кибой.

Хотя пара все еще поддерживает отношения, но спешить с бракосочетанием они не намерены. Кроме того, артист не так давно столкнулся с переносом своих концертов в регионах. И причина, по слухам, в алкогольном срыве.

"Аврора, конечно, была недовольна, переживала за него и за его здоровье. Они с Григорием сильно повздорили на этой почве", — приводит kp.ru слова приятельницы Лепса.

Почему Лепс не женится на Кибе

Певец решил пока отложить торжество. Хотя ранее говорил, что копит на свадьбу деньги. В окружении Лепса шепчутся, что он вызвал из Италии свою бывшую жену Анну. Та ухаживала за ним, пока тот проходил курс лечения.

И якобы в благодарность за это Григорий купил экс-возлюбленной дом на Рублевке за 300 млн рублей. Естественно, сближение экс-супругов Аврору едва ли порадовало. Сейчас у них с Лепсом не самый простой период. Они и не расстались, и вместе не живут. Говорят, что Киба вернулась обратно домой к маме.

"У Гриши иногда случаются алкогольные срывы. Из запоя он обычно выходит очень тяжело. Лепс переживает, он очень влюблен в Аврору, считает, что она умна не по годам и лучшей жены ему не найти", — говорят в окружении певца.

А как вы считаете, почему Лепс отложил свадьбу с Кибой? Пишите в комментариях.