Почему Елена Воробей падает в обмороки?

58-летняя Елена Воробей чувствует себя не лучшим образом. Она сообщила о серьезных проблемах со здоровьем. Комедиантка сейчас выглядит уставшей, изможденной и обессиленной. Елена часто падала в обмороки. И, как оказалось, сама довела себя до истощения.

Воробей дала понять, что стала резко терять в весе. Она похудела на 14 килограммов. Как пишет kp.ru, знаменитость прибегла к помощи опасного препарата. И теперь Елена столкнулась с тяжелыми побочными эффектами. Единственное желание юмористки — вернуть былое здоровье.

Помимо обмороков, Елена столкнулась и с внешними изменениями. Ее лицо приобрело серый оттенок, кожа стала обвисать. В итоге она прибегла к филлерам и плазмолифтингу. Но дорогие процедуры не дали желаемого эффекта.

Еще три года назад Воробей рассталась со своим молодым женихом. Говорили, что важную роль в разладе сыграл финансовый фактор. Якобы мужчина получал значительно меньше, чем его избранница. И не мог соответствовать звездному статусу Елены. К примеру, не мог отправиться в незапланированный отпуск.

"Нужно стараться смотреть, чтобы оба были примерно одного уровня обеспеченности. Тяжело отдыхать летать одной, а возить мужчину за свой счет — нехорошо, неправильно", — говорила Воробей.

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