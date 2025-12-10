Почему Долина не платила налоги за свой особняк в Подмосковье — сумма в 1 млн рублей

В последнее время имя Ларисы Долиной у всех на слуху. Теперь журналисты обсуждают еще одну пикантную новость. Говорят, что народная артистка России годами не платила налоги за свой роскошный подмосковный особняк в поселке Славино. Об этом пишет Gazeta.ru со ссылкой на Telegram-канал Shot.

Новый скандал с имуществом Долиной

Еще в 2003 году артистка купила участок за городом. И построила на нем особняк площадью 360 кв. м. Причем эту резиденцию от общественности Долина не скрывала. Часто делилась фото с дачи, показывала убранство усадьбы. Спустя какое-то время Лариса Александровна решила построить рядом с коттеджем четырехэтажный дом. Строительство было завершено в 2011 году.

Примечательно, что певица не стала оформлять жилье в собственность. По этой причине Долина около 12 лет не платила налоги за дом. На кадастровый учет элитная недвижимость была поставлена только в августе 2024 года. Именно тогда, летом, певица была обманута мошенниками. Сообщается, что за все время владения коттеджем Долина не заплатила в качестве налога порядка 1 миллиона рублей.

Как Долина едва не лишилась квартиры

Летом прошлого года артистка, как мы уже писали ранее, оказалась под влиянием мошенников. Аферисты добились того, что Долина продала свою квартиру за 112 миллионов рублей. Покупательницей стала некая многодетная Полина Лурье. Получив деньги от женщины, певица отдала всю сумму неизвестным.

После того, как народная артистка поняла, что ее обманули, она подала иск в суд. Лариса Александровна добилась того, что ей вернули ее имущество. Таким образом, суд встал на ее сторону. Лурье должна была передать квартиру обратно ее владельце. Это дело дошло до Верховного суда России.

После инцидента певица столкнулась к хейтом в свой адрес. Пенсионеры по всей России стали массово требовать вернуть им проданными ими же квартиры. Многие утверждали, что, как и Долина, действовали под влиянием мошенников, оставшись и без денег, и без жилья. Эту схему тут же назвали "эффектом Долиной".

Сама певица заявила, что не собирается наживаться на беде Полины Лурье. И намерена отдать ей всю сумму, которую та выплатила ей за квартиру. А это порядка 112 млн рублей. При этом певица заявила, что пока таких денег у нее нет, но она намерена собрать всю сумму.

