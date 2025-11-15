Почему Алсу прячет лицо сына Рафаэля: "Когда он сам захочет, тогда это случится"

После развода с бизнесменом Яном Абрамовым певица Алсу стала чаще делиться фото с сыном Рафаэлем. Он также сопровождает звездную маму на концертах и репетициях. При этом мальчик всегда остается вне поля зрения поклонников. На видео Алсу показывает сынишку только со спины. Так, чтобы никто не мог рассмотреть внешность мальчугана.
Почему Алсу не показывает лицо сына
Певица появилась на престижной премии "Больше чем звезды" и рассказала о том, что у нее нет особых причин, чтобы прятать ребенка. Просто она оберегает Рафаэля от лишнего внимания поклонников. Кстати, на том же мероприятии Влад Топалов и Регина Тодоренко рассекретили имя своего третьего сына. Телеведущая назвала мальчика Федором.
Алсу привела сына Рафаэля на репетицию. Фото: соцсети, кадр из видео, скриншот
"Ну, есть много артистов, которые не афишируют своих детей. Вот и все. Я не хочу, именно потому, что это так сильно всех это интересует. Как бы, это личное дело каждого. Когда он сам захочет, тогда это случится", - приводит Super.ru слова Алсу.
Как Алсу привыкла к самостоятельности посла развода
Певица не скрывает: весь быт, финансовые вопросы и многое другое годами были проблемой ее мужа. После развода Алсу пришлось учиться оплачивать счета, она узнала, что такое семейный бюджет и платежи за коммунальные услуги, продукты и прочее.
Говоря о расставании с Яном Абрамовым, Алсу подметила, что если человек уважает своего партнера, он никогда не будет строить двойную жизнь. Также певица уверена, что мужчины-изменщики чувствуют себя уверенно только потому что они знают, далеко не каждая решится подать на развод.
Читайте также: