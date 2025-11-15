Почему Алсу прячет лицо сына Рафаэля: "Когда он сам захочет, тогда это случится"

После развода с бизнесменом Яном Абрамовым певица Алсу стала чаще делиться фото с сыном Рафаэлем. Он также сопровождает звездную маму на концертах и репетициях. При этом мальчик всегда остается вне поля зрения поклонников. На видео Алсу показывает сынишку только со спины. Так, чтобы никто не мог рассмотреть внешность мальчугана.

Почему Алсу не показывает лицо сына

Певица появилась на престижной премии "Больше чем звезды" и рассказала о том, что у нее нет особых причин, чтобы прятать ребенка. Просто она оберегает Рафаэля от лишнего внимания поклонников. Кстати, на том же мероприятии Влад Топалов и Регина Тодоренко рассекретили имя своего третьего сына. Телеведущая назвала мальчика Федором.