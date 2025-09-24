Алсу об изменах после развода с Абрамовым: "Когда уважаешь себя — не строишь двойную жизнь"

Алсу далеко не сразу решилась на развод с бизнесменом Яном Абрамовым. Певица не скрывает, что в супружеской жизни ее бывший муж привык к тому, что "ему все сходило с рук". Жена всегда была послушной, всепрощающей и покладистой. Но однажды певица не смогла смолчать. Чаша ее терпения переполнилась.

Алсу заговорила об изменах

Яну Абрамову приписывали тайный роман с бывшей возлюбленной рэпера Тимати — моделью Анастасией Решетовой. Но та заявляла, что никогда не встречалась с женатыми мужчинами. Вот только Алсу ей не поверила.

Певица порассуждала о том, что мужчины-изменщики чувствуют себя уверенно и спокойно, так как общество склоняет женщин закрывать глаза на их неверность и прощать измену.

"Мое мнение: природа природой, а у человека, в отличие от животного, есть интеллект и способность к анализу и выбору. У нас есть сознание и сердце. Верность — это выбор, это решение не идти на поводу у инстинкта. И я точно знаю, когда ты уважаешь себя и другого — ты не строишь двойную жизнь", — говорит Алсу.

Как Алсу научилась жить без мужа

Певица не скрывает: поначалу ей было нелегко привыкнуть к тому, что она должна сама о себе заботиться. Ведь Алсу даже не знала, как оплачивать счета и коммунальные платежи. Всеми финансовыми вопросами занимался ее муж. Ян Абрамов полностью отстранил жену от всех дел с деньгами. Но со временем она научилась рассчитывать средства так, чтобы семье было всего достаточно.