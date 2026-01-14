"Плюс шесть кило": Агата Муцениеце начала худеть после родов

Актриса Агата Муцениеце, которая в декабре стала мамой в третий раз, начала приводить себя в форму. Звезда пожаловалась, что за время беременности набрала лишние килограммы и теперь планирует от них избавиться.

Первая тренировка и план по похудению

Агата опубликовала в соцсетях видео с занятий в зале. На кадрах видно, как она активно работает на тренажере. К подписчикам артистка обратилась с вопросом:

"Друзья, ну что? Моя первая тренировка! На весах плюс лишних шесть килограммов. Ну начинаем скидывать, да?".

Сейчас главная задача для нее — вернуть прежний вес с помощью спорта.

Тихая свадьба и роды в элитном госпитале

Напомним, летом 36-летняя Агата вышла замуж за отца своего третьего ребенка, музыканта Петра Дрангу. Свадьба прошла скромно, в кругу самых близких, причем актриса на тот момент была уже на солидном сроке.

Для появления малышки на свет пара выбрала дорогой подмосковный госпиталь "Лапино", популярный среди знаменитостей. Муцениеце заранее показала будущую палату, которая больше напоминала роскошные апартаменты.

Роскошь за большие деньги

Агата не скрывала своего восторга от условий.

"Что за шик. Вот такая кроватка, а рядом диван для папы, кофе", — рассказывала она, демонстрируя в видео палату.

В номере было все: отдельная комната для отца ребенка, кофемашина, телевизор и умная колонка.

"Папа может попить кофеечек, понервничать, за стол сесть, потом на диван. Это не палата, а целая квартира", — с гордостью отметила актриса.

Она и Петр решили не экономить и оплатили роды по высшему тарифу.

Дети от Прилучного и его отсутствие

Помимо новорожденной дочки, Агата воспитывает двоих детей от предыдущего брака с актером Павлом Прилучным — сына Тимофея и дочь Мию.

Недавно Тимофею исполнилось 13 лет, и мама устроила для него и друзей веселый праздник в развлекательном центре. Однако его отец, Павел Прилучный, на торжестве не был. Накануне дня рождения сына он уехал отдыхать со своей новой женой, Зепюр Брутян.