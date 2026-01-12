"Плюс 4 килограмма! Ужас!": жена Игоря Николаева объявила войну лишнему весу

Однако вернувшись в Москву, жена музыканта столкнулась с неприятными последствиями праздничного отдыха, встав на домашние весы.

Расплата за праздник: шок на весах

Отпускная беззаботность закончилась суровой реальностью. После возвращения домой Юлия решила проверить свой вес и была неприятно удивлена результатом. Оказалось, что за время праздников она набрала несколько лишних килограммов. Расстроенная такой прибавкой, Проскурякова немедленно начала действовать.

Своими переживаниями она поделилась с подписчиками в социальных сетях, опубликовав откровенный пост.

"Плюс 4 килограмма за новогодние праздники! Ужас! А как у вас?".

К сообщению она прикрепила видео, на котором занимается в спортзале, стараясь сжечь калории на беговой дорожке.

"Никогда не было плоского живота": история борьбы с весом

Как рассказывала Юлия ранее, проблема лишнего веса знакома ей не понаслышке. Она признавалась, что обладает склонностью к полноте и вынуждена постоянно следить за собой. Периоды, когда набираются килограммы, сменяются у нее строгими ограничениями в питании, чтобы вернуться в форму.

Со временем Проскурякова выработала свой подход.

"У меня никогда не было плоского живота, даже во времена юности. Но я стараюсь держать себя в форме без изнурительных диет", — говорила она.

Жена композитора пришла к выводу, что жесткие методики ей не помогают.

"У меня были эксперименты с жесткими диетами, но, кроме панических атак, расстройства пищеварения и отсутствия сил, мне они ничего не принесли".

Сейчас она предпочитает маскировать особенности фигуры грамотно подобранной одеждой, не изнуряя организм.

Гармония вопреки разнице: 15 лет брака и новые цели

Игорь Николаев и Юлия Проскурякова женаты уже полтора десятилетия — их брак был заключен в 2010 году. До предложения руки и сердца музыкант пять лет ухаживал за своей избранницей, которая с детства была его поклонницей.

Несмотря на разницу в возрасте (Юлия младше супруга на 23 года), пара выглядит очень гармонично. Вместе они воспитывают десятилетнюю дочь Веронику, проявляющую артистические и музыкальные способности.