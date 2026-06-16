«Платошка мой любимый»: мама Жанны Фриске тяжело больна и принимает внучку Луну за Платона

73‑летний Владимир Борисович Фриске, отец покойной певицы Жанны Фриске, поделился тревожными новостями: его супруга Ольга столкнулась с серьезным ухудшением здоровья. По словам мужчины, состояние жены напрямую связано с многолетними переживаниями — уже более десяти лет родители Жанны не могут увидеться с ее сыном Платоном.

«Я уже не молодой, и жена тоже не молодая, и тем более жена очень болеет… Серьезно болеет. Все на нервной почве», — поделился отец покойной Жанны Фриске.

Владимир Борисович объяснил, что эмоциональное состояние Ольги Владимировны сильно подорвано из‑за невозможности общаться с 13‑летним внуком. Переживания достигли такой степени, что 75‑летняя женщина порой путает Платона с его четырехлетней двоюродной сестрой Луной — дочерью Натальи Фриске.

«Она иногда даже Луняшу начинает гладить со словами: „Платошка, мой любимый“… Она его очень любит», — с горечью рассказал Владимир Фриске в разговоре с изданием «Абзац».

Платон уже более десяти лет живет в новой семье своего отца — Дмитрия Шепелева и его супруги Екатерины Тулуповой. Ситуация осложняется давним конфликтом между родственниками Жанны Фриске и ее бывшим гражданским супругом.

Накануне, в 11‑ю годовщину смерти исполнительницы хита «Где‑то летом», Дмитрий Шепелев высказал претензии в адрес родителей певицы. Телеведущий заявил, что они проявляют интерес к внуку исключительно в контексте участия в ток‑шоу, а не ради искреннего общения. И поэтому он оградил Платона от общения с бабушкой и дедушкой, которые воспитывали внука с момента появления его на свет и до смерти Жанны.

Владимир Фриске в беседе с Teleprogramma. org дал понять, что Шепелев говорит неправду. Фриске заявил, что готов оставить Платона без наследства, если у него не будет возможность увидеться с ним.