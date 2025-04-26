Объявлено о скором воссоединении Орбакайте и Пугачевой: где и когда оно произойдет

Певица и актриса Кристина Орбакайте намерена навестить на Кипре свою престарелую маму, 76-летнюю Примадонну Аллу Пугачеву.

Как сообщает kp.ru, Кристина Орбакайте вместе с семьей, мужем Михаилом Земцовым и дочкой Клавдией, прилетит на Кипр в начале мая. Впрочем, целью Кристины Орбакайте является не только долгожданная встреча с драгоценной родительницей. Знаменитость намерена совместить приятное с полезным.

Помимо общения с родными людьми, Кристина Орбакайте планирует заработать немного денег. На Кипре она даст концерт. 8 мая она споет в Лимасоле.

Правда, концертный зал, где будет выступать Кристина Орбакайте, довольно крошечный. Он вмещает всего 719 зрителей. Это театр Паттихио.

Почти все билеты уже распроданы. Стоимость их варьируется от 159 евро (15 тыс руб) в партере до 69 евро (6 тыс 500 руб) где-нибудь подальше от сцены.

Гонорар Кристины Орбакайте за этот концерт составит порядка четырех миллионов рублей.

Кристина Орбакайте, кстати, не отказывается и от выступлений в России. По некоторым данным, звезда поет на корпоративах для богатых людей.

Большие концертные площадки для Кристины Орбакайте сейчас недоступны. Звезда уже год живет в США вместе с семьей.