Пинчук нашлась в неврологическом отделении: "Кто бы мог подумать, что здесь окажусь"

Также Пинчук поделился тем, как она проводит будни в клинике. Похоже, что звезда телестройки лежит в VIP-палате, где есть все удобства, в том числе и телевизор. Ирине не остается ничего другого, как смотреть передачи по ТВ.

Намеки Арая

Бывший муж Пинчук также делился тем, что еще год назад его жене выписали курс антидепрессантов. Чобанян намекал, что в последнее время психологическое состояние Ирины было не на самом высоком уровне. Но она якобы сумела справиться с кризисом без медикаментозного лечения.

Информацию о том, что Пинчук лежит в неврологическом отделении Арай пока никак не прокомментировал. Общественность гадает, с кем Ирина оставила своих сыновей. Возможно, за ними приглядывает их отец.

"Вообще последний год у нее эмоционально-психологически нестабильное состояние. Я думаю, что это заметно и по энергии, и по многим другим моментам. Но на самом деле у нее все хорошо", - сбивчиво объяснял Чобанян.

Тяжело переживает измену

Настоящим испытанием для Пинчук стало то, что она узнала о неверности мужа, которому доверяла как себе. Оказывается, Арай вел тайные переписки с другими девушками. Ирина не смогла простить мужа и подала на развод.

Чобанян жалуется, что Пинчук продолжает его игнорировать даже, когда он приходит к ней домой. Арай общается с сыновьями, но от бывшей жены за весь день может услышать всего две-три фразы, не больше. Это его удивляет.