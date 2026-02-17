Пиар-менеджер Тодоренко объяснила, почему она исчезла из "Маски": "Была вынуждена"

Пиар-менеджер телеведущей Регины Тодоренко пролила свет на ее отсутствие во втором выпуске шоу "Маска". Она посмеялась над предположениями, которые выдвинули на этот счет в Сети. Так почему же Тодоренко пропустила эфир на НТВ?

Тодоренко не появилась на "Маске"

Как выяснилось, Регина Тодоренко "прогуляла" эфир на НТВ по уважительной причине. Звезда оказалась многостаночницей. Она снимается сразу в двух проектах.

Пиар-менеджер Регины Тодоренко Нина Пономарева объяснила, куда же на самом деле пропала теледива. Она уточнила, что второй выпуск "Маски"— не единственный, который пропустила Регина.

"Регина Тодоренко появится уже в следующем выпуске. Сейчас она снимается в другом шоу, поэтому она была вынуждена пропустить несколько выпусков", — объяснила Пономарева.

Над предположениями о том, что Регину Тодоренко на НТВ "отменили" из-за скандала с медом, пиар-менеджер звезды только посмеялась.

Почему Тодоренко не была на "Маске" по версии в Сети

Регина Тодоренко уже несколько лет является членом жюри шоу "Маска" на НТВ. В минувшее воскресенье телезрители впервые не увидела Регину в кресле судьи проекта. Вместо Тодоренко разоблачала Маски певица Севиль.

В Сети решили, что Тодоренко убрали из "Маски" на фоне скандала. На днях в одном из шоу Регина призналась, что напоила чаем с медом своего знакомого, страдающего аллергией на мед. Зная о его проблемах со здоровьем, Тодоренко решила так пошутить над молодым человеком.

После чаепития она ретировалась. А у парня возник отек Квинке. Он мог погибнуть. После этого рассказа на Регину в Сети обрушился хейт.

