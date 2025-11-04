Певица Слава продает две квартиры: "У меня очень большая семья. И никто не работает"

Певица Слава на публике объявила о продаже двух квартир. Звезда сообщила, что на это у нее есть личные причины. Почему же Слава расстается с недвижимостью?

Слава объявила о продаже квартир

Певица Слава выставила на продажу сразу две свои квартиры. Звезда объяснила причины продажи недвижимости тем, что хочет меньше работать и больше времени проводить с семьей. А от огромного количества концертов у нее уже 'едет крыша'.

"Если кому-то нужна квартира, я две продаю. Я очень устала. Я хочу сейчас давать столько концертов, чтобы меня это не тяготило. Хочу, чтобы у меня было время для семьи. И эти деньги, конечно, мне бы очень помогли. У меня очень большая семья. И к сожалению, никто не работает. Хочу дать себе небольшой отдых и давать такое количество концертов, чтобы у меня уже не ехала крыша", — цитирует певицу Славу MK.RU .

Ранее Слава в личном блоге объявляла о продаже квартиры в центре Москвы.

Что сейчас происходит в жизни Славы

Певица Слава в последнее время перешла в настоящее наступление. Она долгое время ничего не рассказывала о жизни с бизнесменом Анатолием Данилицким. Но после разрыва с ним звезду словно прорвало.

Во время программы 'Судьба человека' певица Слава раскрыла многочисленные измены Данилицкого. Она плакала и говорила, как спасала его от рака, а он тратил свои ресурсы на других женщин.

У певицы Славы две дочери. А в марте 2023 года она впервые стала бабушкой. Сына родила старшая наследница Славы Александра Морозова. Певица признавалась, что для нее нет большего счастья, чем быть бабушкой маленького мальчика.

А вы верите, что Слава хочет больше времени проводить с семьей? Ответьте в комментариях.