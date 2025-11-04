Певица Слава продает две квартиры: "У меня очень большая семья. И никто не работает"
Певица Слава. Фото: Наталья Шатохина / Global Look Press
Певица Слава на публике объявила о продаже двух квартир. Звезда сообщила, что на это у нее есть личные причины. Почему же Слава расстается с недвижимостью?
Певица Слава выставила на продажу сразу две свои квартиры. Звезда объяснила причины продажи недвижимости тем, что хочет меньше работать и больше времени проводить с семьей. А от огромного количества концертов у нее уже 'едет крыша'.
"Если кому-то нужна квартира, я две продаю. Я очень устала. Я хочу сейчас давать столько концертов, чтобы меня это не тяготило.
Хочу, чтобы у меня было время для семьи. И эти деньги, конечно, мне бы очень помогли. У меня очень большая семья. И к сожалению, никто не работает. Хочу дать себе небольшой отдых и давать такое количество концертов, чтобы у меня уже не ехала крыша", — цитирует певицу Славу MK.RU.