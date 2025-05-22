Певица Алсу: "Я очень добрый человек"

Популярная певица Алсу дала понять, что совершенно ни на кого не держит зла. Исполнительница готова простить всех своих хейтеров и коллег, которые говорят нелицеприятные вещи за ее спиной.

"Я, честно, если можно по себе сказать, я очень добрый человек. Я никому не желаю плохого. Я всем все прощаю", — цитирует kp.ru признание Алсу, которая она сделала на Премии RU.TV.

Алсу добавила, что нередко сталкивается с хейтом, но старается не зацикливаться на плохих вещах. Ее правило — окружать себя исключительно позитивом.

В августе прошлого года певица Алсу официально развелась с мужем, бизнесменом Яном Абрамовым. Этот брак продлился восемнадцать лет. Причиной его краха стали измены Яна Абрамова жене.

Интересно, что певица Алсу до последнего на публике делала вид, что в ее семье все хорошо, тогда как знающие люди утверждали обратное. В интервью Наталье Подольской Алсу рассказывала, как замечательный муж и отец Ян Абрамов. А вскоре после этих заявлений сообщила. что ее терпению пришел конец.