Петросян отказывается говорить о старшей дочери Викторине

На днях стало известно, что суд удовлетворил иск Евгения Петросяна к дочери Викторине и выписал женщину из московской квартиры. По некоторым данным, такая однушка в элитном районе Москвы сейчас может стоить порядка 20 миллионов рублей, и Евгений Петросян намерен выставить жилище на продажу. А тот факт, что в нем была прописана его старшая дочка, мешал этим планам.

Викторина Петросянц, к слову, узнала, что именитый отец выписал ее из квартиры, не от него, а из прессы. По словам Викторины, она уже много лет не общается с отцом.

Их отношения разрушились на фоне развода Евгения Петросяна с Еленой Степаненко, у которой были и есть теплые отношения с Викториной. Дочь Петросяна поддержала не его, а мачеху.

Сейчас Евгений Петросян счастливо женат на Татьяне Брухуновой, которая на сорок с лишним лет моложе него. У пары двое детей, сын и дочка.