Дочь Петросяна Викторина раскрыла правду об отношениях с отцом

Накануне стало известно, что суд удовлетворил иск известного юмориста Евгения Петросяна к его 56-летней дочери Викторине Петросянц. Наследницу знаменитости выписали из московской квартиры Евгения Петросяна по требованию отца. Комментируя этот демарш звездного родителя, Викторина Петросянц призналась, что давно не общается с папой.

«Я не общаюсь с отцом. И вот только сама об этом узнала. Вероятно, это правда. Но больше мне бы ничего не хотелось говорить», — цитирует kp.ru Викторину Петросянц.

Викторина Петросянц уже давно живет в Америке. И по некоторым данным, дом в США ей купил именитый отец.

Яблоком же раздора в звездном семейства стала квартира на западе Москвы, в районе Ростовской набережной, площадью 34 квадратных метра. В этом месте даже однушки стоят больше двадцати миллионов рублей.

Не исключено, что Евгений Петросян, у которого в браке с Татьяной Брухуновой родилось двое маленьких детей, решил каким-то образом реализовать пустующую недвижимость.