Дочь Петросяна Викторина раскрыла правду об отношениях с отцом

Накануне стало известно, что суд удовлетворил иск известного юмориста Евгения Петросяна к его 56-летней дочери Викторине Петросянц. Наследницу знаменитости выписали из московской квартиры Евгения Петросяна по требованию отца. Комментируя этот демарш звездного родителя, Викторина Петросянц призналась, что давно не общается с папой.
«Я не общаюсь с отцом. И вот только сама об этом узнала. Вероятно, это правда. Но больше мне бы ничего не хотелось говорить», — цитирует kp.ru Викторину Петросянц.
Викторина Петросянц уже давно живет в Америке. И по некоторым данным, дом в США ей купил именитый отец.
Яблоком же раздора в звездном семейства стала квартира на западе Москвы, в районе Ростовской набережной, площадью 34 квадратных метра. В этом месте даже однушки стоят больше двадцати миллионов рублей.
Не исключено, что Евгений Петросян, у которого в браке с Татьяной Брухуновой родилось двое маленьких детей, решил каким-то образом реализовать пустующую недвижимость.
Викторина Петросянц. Фото: стоп-кадр
У дочери Евгения Петросяна Викторины нет доли в этой квартире и к тому же она в ней не проживает, а значит, у суда были все основания снять ее с регистрационного учета.
Викторина Петросянц очень дружна со второй женой своего отца, Еленой Степаненко. И когда Петросян развелся со Степаненко из-за романа с юной помощницей Таней Брухуновой, Викторина встала на сторону обманутой жены.
Говорят, именно из-за этого Петросян перестал общаться со взрослой дочерью, а она — с ним. В итоге, отношения ухудшились до такой стадии, что Евгению Петросяну пришлось обращаться в суд.
Молодая жена Евгения Петросяна Татьяна Брухунова с пятилетним сыном Ваганом. Фото: соцсети Татьяны Брухуновой
Младшая дочь Евгения Петросяна Матильда. Фото: соцсети Татьяны Брухуновой