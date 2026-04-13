"Папа с дочкой": Егор Бероев показал счастливые фото с 21-летней женой-балериной

Пара выглядит счастливой и влюбленной, однако подписчики вновь принялись осуждать актера. Например, говорят, что они выглядят как папа с дочкой. Многие считают, что Бероев поступил некрасиво по отношению к своей бывшей жене Ксении Алферовой, с которой прожил более 20 лет и воспитал дочь Евдокию.
Сам Егор уже неоднократно призывал не лезть в его личную жизнь. Ранее он объяснял, что их брак с Алферовой фактически распался еще в 2022 году, а развод стал лишь формальностью.
"Дорогие друзья, читатели, журналисты. В ответ на статьи, в которых лезут в нашу с Ксенией семью, хочу сказать… Семьи у нас с Ксенией нет уже давно. Я расстался с ней в 2022 году, мы официально разведены, и я давно уже живу своей жизнью. С уважением отношусь к годам, прожитым вместе с ней, и желаю Ксении всего самого доброго. Также я благодарен Ксении за все хорошее и плохое, что было в нашей семье. Прошу прессу не лезть в чужие семьи и не распространять грязные слухи", — откровенничал актер.
Егор Бероев с молодой женой Анной Панкратовой. Фото: соцсети
"Я была наивной дурочкой"
Недавно Ксения Алферова дала откровенное интервью Лауре Джугелии, в котором призналась, что тяжело переживала разрыв с Бероевым. Однако 51-летняя актриса нашла в себе силы двигаться дальше.
Особое внимание привлекло ее заявление о трагедии, произошедшей много лет назад. Ксения рассказала, что потеряла двоих детей от Егора. Эта новость стала шоком для многих поклонников, которые годами следили за жизнью этой красивой пары.
"Я была наивной дурочкой, когда выходила за него замуж. Но я благодарна судьбе за этот опыт, каким бы болезненным он ни был", — поделилась актриса.
Любовь длиною в 20 лет
Егор Бероев и Ксения Алферова поженились в 2001 году. Их брак считался одним из самых крепких и красивых в российском шоу-бизнесе. Пара редко комментировала свою личную жизнь, предпочитая оставаться в тени. В 2007 году у них родилась дочь Евдокия.
О разводе стало известно только в начале 2026 года, когда Бероев объявил о своем новом браке с Анной Панкратовой. Разница в возрасте между супругами составляет 27 лет.
Сама Анна — выпускница хореографического училища, она исполняет главные партии в театре и снимается в кино. Пара познакомилась на съемках фильма "Кукла", где Панкратова сыграла главную роль, а Бероев выступил режиссером.