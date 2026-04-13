"Папа с дочкой": Егор Бероев показал счастливые фото с 21-летней женой-балериной

"Я была наивной дурочкой"

Недавно Ксения Алферова дала откровенное интервью Лауре Джугелии, в котором призналась, что тяжело переживала разрыв с Бероевым. Однако 51-летняя актриса нашла в себе силы двигаться дальше.

Особое внимание привлекло ее заявление о трагедии, произошедшей много лет назад. Ксения рассказала, что потеряла двоих детей от Егора. Эта новость стала шоком для многих поклонников, которые годами следили за жизнью этой красивой пары.

"Я была наивной дурочкой, когда выходила за него замуж. Но я благодарна судьбе за этот опыт, каким бы болезненным он ни был", — поделилась актриса.

Любовь длиною в 20 лет

Егор Бероев и Ксения Алферова поженились в 2001 году. Их брак считался одним из самых крепких и красивых в российском шоу-бизнесе. Пара редко комментировала свою личную жизнь, предпочитая оставаться в тени. В 2007 году у них родилась дочь Евдокия.

О разводе стало известно только в начале 2026 года, когда Бероев объявил о своем новом браке с Анной Панкратовой. Разница в возрасте между супругами составляет 27 лет.

Сама Анна — выпускница хореографического училища, она исполняет главные партии в театре и снимается в кино. Пара познакомилась на съемках фильма "Кукла", где Панкратова сыграла главную роль, а Бероев выступил режиссером.