Отметивший 100-летие Александр Зацепин назвал имя женщины, которая сейчас рядом с ним

Александр Зацепин, отпраздновавший недавно столетний юбилей, пребывает в прекрасной форме: он передвигается самостоятельно, сохраняет ясность ума и ежедневно сочиняет новые мелодии. Лишь одна трудность, о которой маэстро поведал на торжестве в честь своего юбилея, пока остается нерешенной.

Муза и опора: кто помогает маэстро

Представляя прессе свою музу — режиссера Музу Ли, — Зацепин охарактеризовал ее как свою "и левую, и правую руку". По словам Александра Сергеевича, женщина оказывает ему поддержку не только в повседневных делах, но и в профессиональной деятельности — в том числе благодаря отличному владению компьютером.

Проблемы со зрением: откровения композитора

"Муза быстрее меня успевает, потому что у меня зрение уже не такое, — цитирует Александра Зацепина MK.RU . — Левый глаз не видит, только боковым зрением… Фактически я уже смотрю одним глазом. А когда одним глазом смотришь, не видишь стереокартинку. Вот сейчас я поставил палец вперед, и мне кажется, что он находится рядом с микрофоном. А он далеко от него на самом деле… Идти по ступенькам вниз тоже из‑за этого сложно".

Зацепин отметил, что обращался за помощью к врачам, однако пока медики не смогли ему помочь.

Работа как источник энергии

Несмотря на проблемы со здоровьем, Александр Сергеевич не снижает активности — творчество по‑прежнему занимает значительную часть его времени.

"Даже если бы в сутках было двадцать пять часов, я бы этот лишний час тоже использовал для работы", — поделился композитор.

В юбилейном концерте Александра Зацепина принимала участие композитор Александра Пахмутова. Ей осенью прошлого года исполнилось 96 лет. На сцене Александру Николаевну сопровождал ведущий юбилейного вечера Зацепина Андрей Малахов.

