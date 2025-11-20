Отец и сестра покойного Кунгурова высказались о его вдове — заставляла Евгения работать, а тот не мог

Близкие покойного Евгения Кунгурова считают, что его вдова Ирина Меледина сделала все для того, чтобы певец разочаровался в себе. Сестра и отец артиста поделились мнением, что жену Евгения интересовали только деньги, а когда их не стало, она сразу же отвернулась от отца своих детей.

Почему вдова Кунгурова сменила фамилию детям

Не понравилось родственникам звезды шоу "Голос" и то, что Меледина сменила детям фамилию — те больше не Кунгуровы. За Ирину вступилась певица Нина Шацкая. Она прокомментировала решение вдовы Евгения Кунгурова, которая дала наследникам другую фамилию. По его словам, сын певца пошел в школу. И его мама просто хотела защитить своего ребенка от возможного буллинга.

"Боялась, что мальчика начнут травить: твой отец совершил над собой... Она не хотела, чтобы у детей был такой бэкграунд, это ее позиция, старается детей оберегать", — поделилась Шацкая в эфире программы "Пусть говорят" на Первом канале.

Что говорят близкие Кунгурова о его жене

Сестра певца Юлия и его отец Виктор Кунгуров жалуются на то, что бывшая невестка не позволяет им видеться с детьми Евгения. Также они считают, что у артиста были проблемы с деньгами, так как Меледина постоянно забирала у него весь заработок.

Родственники Кунгурова утверждают, что Ирина заставляла мужа работать, хотя тот нуждался в лечении и реабилитации. Семья хотела отправить Евгения на Урал, где он мог бы заняться своим здоровьем и какое-то время не работать. Они даже купили ему билеты. Но Кунгуров не успел улететь, с ним случилась трагедия.

В последнее время Евгений испытывал сильный стресс на фоне перенесенного ковида, он стал терять голос, не мог выступать. Это было для Кунгурова очень болезненным. Оставшись фактически без работы, артист выкручивался как мог. Помогали родственники.

Сестра Евгения сама звонила его жене, пыталась поговорить, объяснить, что брату нужна пауза и реабилитация. По словам Юлии, в ответ она услышала от Мелединой то, что та медийная личность и ей непросто объяснить всем вокруг отсутствие мужа. В какой-то момент, как считает сестра Кунгурова, Ирина поняла, что "сделала ставку не на того человека" и что деньги "больше не будут идти в нужном количестве".

"Разлад начался, когда Жене требовалась пауза — он не мог работать. Я Ире позвонила, сказала, что ему надо лечиться, он три раза переболел", — уточнила сестра Кунгурова.

Близкие певца считают, что его вдова повела себя как жесткий человек, которого интересует только материальное благосостояние.

