Отец Евгения Кунгурова рассказал о его отношениях с женой: "Она Женю прямо изводила натурально"

Родственники покойного певца Евгения Кунгурова считают, что он мог уйти из жизни из-за проблем в отношениях с женой. К трагическому шагу Евгения мог подтолкнуть развод с Ириной Мелединой, которую он очень любил. Что рассказал отец Кунгурова о бывшей невестке?
Отец Евгения Кунгурова и его признания о бывшей невестке
Отец и сестра Евгения Кунгурова пришли на программу НТВ 'Звезды сошлись'. Они рассказали, что жена покойного певца в последнее буквально изводила его своими истериками, требованиями и угрозами забрать детей.
"Она Женю прямо изводила натурально, начинала на него кричать. В последнее время, когда он чувствовал себя плохо, орала: 'Ты должен работать! Если не будешь работать, я тебя брошу! Я увезу детей", — рассказал Виктор Кунгуров в эфире НТВ.
По его словам, сын терпеливо сносил все скандалы жены. Евгений Кунгуров говорил отцу, что очень любит Ирину.
Сестра и отец Евгения Кунгурова. Фото: кадр программы
Недовольны родственники Евгения Кунгурова и тем, что Меледина прибрала к рукам практически все наследство их сына. Ей достались дом, машина и компания по производству видеоконтента. Родителям же осталась только квартира под Екатеринбургом. Близкие Евгения Кунгурова хотят обратиться в суд.
Пожаловались родители Кунгурова и на то, что Ирина не дает им видеться с внуками, детьми сына. Уже полгода бабушка с дедушкой ничего не знают о них.
Вдова Евгения Кунгурова Ирина. Фото: соцсети Ирины Мелединой
Что случилось с Евгением Кунгуровым
Певца Евгения Кунгурова не стало 8 апреля 2024 года. Он свел счеты с жизнью из-за тяжелой депрессии. Евгению было всего сорок лет. У него остались жена Ирина и двое маленьких детей.
Кунгурова похоронили на родине, в Свердловской области. Ирина Меледина на прощании с ним говорила, что Евгений никуда не ушел. Он навсегда остался с ней, в ее детях.
Читайте также: