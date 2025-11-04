Отец Евгения Кунгурова рассказал о его отношениях с женой: "Она Женю прямо изводила натурально"

Родственники покойного певца Евгения Кунгурова считают, что он мог уйти из жизни из-за проблем в отношениях с женой. К трагическому шагу Евгения мог подтолкнуть развод с Ириной Мелединой, которую он очень любил. Что рассказал отец Кунгурова о бывшей невестке?

Отец Евгения Кунгурова и его признания о бывшей невестке

Отец и сестра Евгения Кунгурова пришли на программу НТВ 'Звезды сошлись'. Они рассказали, что жена покойного певца в последнее буквально изводила его своими истериками, требованиями и угрозами забрать детей.

"Она Женю прямо изводила натурально, начинала на него кричать. В последнее время, когда он чувствовал себя плохо, орала: 'Ты должен работать! Если не будешь работать, я тебя брошу! Я увезу детей", — рассказал Виктор Кунгуров в эфире НТВ.

По его словам, сын терпеливо сносил все скандалы жены. Евгений Кунгуров говорил отцу, что очень любит Ирину.