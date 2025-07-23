"Отец года!": Прилучный отписался от своей дочери в соцсетях после вечеринки Муцениеце

Пока Агата Муцениеце и Петр Дранга в предвкушении появления общего малыша, Павел Прилучный, бывший муж актрисы, оказался в эпицентре нового скандала. Поклонники удивлены, что звезда сериалов отписаться от дочери Мии в соцсетях…

Эта ситуация развернулась на фоне трогательных публикаций Агаты с гендер-пати, прошедшей на выходных. Будущие родители устроили семейный праздник, раскрыв пол будущего ребенка в кругу близких. Напомним, у Агаты и Петра родится девочка.

Мероприятие прошло хорошо, на первый взгляд. Даже сын актрисы, с которым у Муцениеце были сложности, неожиданно посетил мероприятие, вызвав бурю эмоций. Агата не скрывала чувств, делясь счастьем в социальных сетях.

Тимофей, в свою очередь, растрогался. На первый взгляд, все были счастливы. Мия также присутствовала на празднике, активно освещая происходящее в своем блоге.

Однако после празднования стало известно, что Павел Прилучный отписался от дочки в соцсетях. Мия, в свою очередь, осталась подписана на отца.

Пользователи выразили возмущение, выдвигая различные версии. Многие осудили поступок актера, называя его "отцом года".

"Да, отец года", "100% потом скажет, что это происки Агаты, чтобы его подставить. И опять в суд подаст. Ну просто так ничего не делает", "Как ребенок себя ведет, истерит, обижается", "Зепюр, ты не смотри, что он так себя ведет. С тобой и твоим ребенком он будет другим"...